Seweryn Krajewski ciągle jest aktywny muzycznie. Niedawno nagrał nową piosenkę, która - tak jak inne jego kawałki - od razu wpada w ucho. Krzysztof Klenczon natomiast odszedł bardzo wcześnie. Mając zaledwie 39 lat został ciężko ranny w wypadku samochodowym. Nie odzyskał przytomności i po kilku tygodniach pobytu w szpitalu 7 kwietnia 1981 roku zmarł. Wcześniej muzyk zespołu Czerwone Gitary rozstał się z kapelą po konflikcie z Sewerynem Krajewskim. Wokół tego sporu narosło wiele absurdalnych plotek i mitów. Jak było naprawdę? O co chodziło w konflikcie Krajewski-Klenczon? Po odejściu z Czerwonych Gitar założyciela zespołu Jerzego Kosseli, coraz bardziej zaczęły dawać o sobie znać ambicje innych muzyków. - Ten drugi (Seweryn Krajewski - red.) z młodego zdolnego wyrósł na muzyka pełną gębą, co Krzysiek znosił z coraz większym trudem - wspominał Marek Karewicz w książce "Big bit".

Głosowanie w zespole Czerwone Gitary. "Mając do wyboru koleżeństwo lub poziom muzyczny, opowiedziałem się za Sewerynem"

W pewnym momencie sprawy zaszły tak daleko, że w zespole Czerwone Gitary doszło do głosowania. - Propozycja wyboru między Krzysztofem a mną pojawiła się z zewnątrz i została wyrażona ustami Krzysztofa - tak wspomniał te wydarzenia Seweryn Krajewski cytowany przez Onet.pl. Obecny lider Czerwonych Gitar i perkusista zespołu Jerzy Skrzypczyk poparł wówczas Krajewskiego - Mając do wyboru koleżeństwo lub poziom muzyczny, opowiedziałem się za Sewerynem. I do tego samego namówiłem Benka (Bernarda Dornowskiego - red.). - opowiadał. Po latach pałker Czerwonych Gitar stwierdził, że "wiele okoliczności wskazuje na to, że pole muzyczne uprawiane przez Czerwone Gitary okazało się zbyt małe dla tych dwóch znakomitych siewców". Smutne, że nie udało się obu zatrzymać w kapeli. Krzysztof Klenczon odszedł z zespołu w 1970 roku. Seweryn Krajewski z kolei w atmosferze konfliktu opuścił Czerwone Gitary w 1997 roku. Zespół na scenie występuje do dziś.