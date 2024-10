Korwin-Piotrowska z nową fuchą w mediach publicznych. Ma zamiar „odbudować ich prestiż”

Karolina Korwin-Piotrowska rozpoczęła swoją karierę dziennikarską na początku lat 90. Pracowała jako dziennikarka radiowa i telewizyjna, a jej głównym obszarem zainteresowań stała się kultura popularna. W latach 90. prowadziła audycje radiowe, w których zajmowała się głównie tematyką filmową. Przełomowy moment w jej karierze przyszedł wraz z programem telewizyjnym "Magiel Towarzyski", który prowadziła przez wiele lat na antenie TVN Style.

Karolina Korwin-Piotrowska od lat budzi skrajne emocje, nie pozostawia nikogo obojętnym. Jej misją jest, jak sama mówi, „mówienie prawdy” o tym, co dzieje się w polskim show-biznesie i popkulturze, nawet jeśli ta prawda jest niewygodna dla wielu osób. Otwarcie krytykuje zjawiska takie jak sztuczne kreowanie celebrytów, manipulacja wizerunkiem czy pogoń za sławą kosztem autentyczności. Korwin-Piotrowska nie unika także tematów społecznych i politycznych, zwracając uwagę na zjawiska, które uważa za szkodliwe dla społeczeństwa, w tym na rosnącą komercjalizację kultury i powierzchowność medialnego przekazu.

Korwin-Piotrowska właśnie poinformowała o tym, że dostała ofertę nie do odrzucenia i od 1. października dołączyła do ekipy dziennikarzy Polskiego Radia.

W "Ojcu Chrzestnym" pada zdanie o propozycji nie do odrzucenia, ja taką dostałam i postanowiłam ją przyjąć. Informuję, że od 1 października jestem w zespole Programu 1 Polskiego Radia, czyli nadawcy publicznego w Polsce. Bardzo się cieszę, że będę mogła z grupą fachowców odbudowywać prestiż mediów publicznych. To wielka sprawa, to super propozycja, bardzo się z niej cieszę.(...) Bardzo się cieszę z wielu powodów - również prywatnych, historycznych, genealogicznych, że tam będę. Będę w tym budynku, będę mogła robić dla was, myślę bardzo fajne rzeczy.