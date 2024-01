Nazwała Cichopek i Kurzajewskiego "statywami do mikrofonu". Przykre słowa tuż po zwolnieniu z "PnŚ"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajwski nie poprowadzą już "Pytania na śniadanie". Prezenterzy znikają z anteny porannego pasma TVP, podobnie jak wielu ich kolegów. Pogłoski o "porządkach" w popularnej śniadaniówce okazały się już nawet nie rewolucją, a wręcz trzęsieniem ziemi. Z programu znikają wszystkie największe gwiazdy programu ostatnich lat, w tym Iza Krzan, Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska, a także Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Pracę tych ostatnich w bardzo dosadny sposób skomentowała Karolina Korwin-Piotrowska. Aż przykro to czytać, bo słowa te są jak kopanie leżącego.

Karolina Korwin-Piotrowska ostro o Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim: "merytorycznie nie ma tam nic

Dziennikarka, która słynie z ciętego języka i niechęci do dotychczasowych władz i gwiazd TVP wypowiedziała się o "Kurzopkach" w rozmowie z Plotkiem i mocno oceniła celebrytów. "Państwo PiS-u nie wymyśliło żadnych magnetyzujących twarzy. Mówię o prawdziwych osobowościach, a nie statywach do mikrofonu jak np. "Kurzopki". Czyli osobach, które są świetne i nie generują plotek na swój temat. Możemy mieć milion plotek o sukienkach Kasi, ale merytorycznie nie ma tam nic" - skomentowała. Dziennikarka liczy na to, że nowi prowadzący wniosą nową jakość do programów telewizji publicznej. Bardzo pozytywnie przyjęła doniesienia o ewentualnym powrocie do TVP Katarzyny Dowbor, doceniając jej ogromne medialne doświadczenie.

