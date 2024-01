Izabella Krzan i Tomasz Kammel kończą swoją przygodę z programem "Pytanie na śniadanie" w TVP. Byli jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych prezenterów, choć można było odnieść wrażenie, że z tej dwójki Kammel miał również wielu przeciwników. Wynika to zapewne z jego niektórych wystąpień, które część widzów odbierała jako "podlizywanie się władzy PiS". Niewykluczone, że to kosztowało go teraz stanowisko. Jak podają Wirtualne Media, widzowie nie zobaczą już w śniadaniówce dotychczasowych gwiazd, w tym Kammela czy Krzan. Z programu znikają także Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Tak wynika z nieoficjalnych ustaleń WM. Wcześniej z "Pytaniem na śniadanie" pożegnali się Anna Popek i Robert Rozmus. Od ubiegłego tygodnia program śniadaniowy prowadzą tylko dwie nowe pary: Klaudia Carlos z Robertem El Gendy oraz Joanna Górska i Robert Stockinger. Co dalej? Poniżej szczegóły.

Izabella Krzan i Tomasz Kammel znikają z "Pytanie na śniadanie". Rewolucja w programie TVP

Kinga Dobrzyńska, nowa szefowa programu "Pytanie na śniadanie", powiedziała Wirtualnym Mediom, że docelowo śniadaniówkę ma poprowadzić pięć par, które będą pojawiać się w tygodniu, oraz jedna para, rotacyjnie co pięć tygodni, zagości w TVP w sobotę i niedzielę. - Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić dobrą współpracę z wydawcami - wyjaśniła Kinga Dobrzyńska. Wprowadzenie nowej pary ma nastąpić 27 stycznia 2024 roku, czyli już niedługo. Ma to być "połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji".

- Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nić sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracę - dodała Dobrzyńska w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

W "Super Expressie" donosiliśmy, że być może będzie to Katarzyna Dowbor, zwolniona niedawno z Polsatu, która niegdyś pracowała w TVP przez wiele lat."Pytanie na śniadanie" nadawane jest w TVP2 codziennie o godzinie 7:30.

Zobacz także galerię zdjęć: Tak zmieniał się Tomasz Kammel. Gwiazda TVP kończy 52 lata