Joanna Krupa zyskała w Polsce największą sławę i rozpoznawalność za sprawą programu "Top Model". Łamańce językowe, wplatanie angielskich słówek w polskie zdania i błędy, które Krupa popełniała podczas wypowiedzi, dodawały jej uroku i sprawiły, że znana w wielu zagranicznych krajach modelka zyskała ogromną sympatię widzów. Jak się jednak okazuje, modeling to nie jedyna pasja, jaką ma Krupa. Razem z zespołem Łobuzy postanowiła bowiem nagrać... piosenkę. "Dżoana", bo taki tytuł nosi utwór, ma skłaniać do refleksji nad tematem ochrony zwierząt i zaangażowania w sprawy społeczne. I choć faktycznie w teledysku można takie nawiązania dostrzec, to sam tekst piosenki raczej nie ma z tym nic wspólnego. Jest też, jak na disco-polo przystało, dość... prosty. Fani są podzieleni.

Krupa gwiazdą disco-polo! Modelka zmieni branżę?! "Tekst głęboki jak dekolt Joanny"

Jak czytamy w opisie piosenki, ta wyjątkowa kolaboracja między zespołem Łobuzy, Joanną Krupą oraz DIOZ.PL "stanowi przykład artystycznej inicjatywy mającej na celu wywołanie pozytywnych zmian w społeczeństwie oraz wsparcie finansowe fundacji DIOZ.Pl". A teraz przyjrzyjmy się fragmentom tekstu.

- Może Ziemia jest płaska. Ale nie moja laska. Nie, nie, nie. Taka amerykańska. Chociaż z małego miasta U.S.A. - rapuje zespół Łobuzy. A później wchodzi zwrotka Joanny Krupy. - I don’t wanna jeść. I don’t wanna spać. I just wanna sialala all night - śpiewa modelka. Refren też jest niczego sobie. - Dżoa-nana-nana-nana. Tańczy na stole do ra-nana-nana na na. Dżoa-nana-nana-nana. Tańczy jak poje ana-nana-nana na nas.

Pojawiły się pierwsze krytyczne komentarze. "Tekst głęboki jak dekolt Joanny", napisał złośliwie jeden z "fanów". Ale większość osób pozytywnie odebrała piosenkę, internauci chwalą dystans do siebie Joanny i jej zaangażowanie w ważne sprawy. Modelka pokazała ponownie, że nie boi się z siebie śmiać. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy Joanna Krupa nagrała utwór. Wcześniej śpiewała "CHWDP", czyli... "Chcę wam dać psa". A jak oceniacie tę inicjatywę? Zagłosujcie w poniższej sondzie.

Sonda Podoba Ci się utwór "Dżoana"? Tak, jest zabawny Nie, nie moje klimaty Jest całkiem, całkiem