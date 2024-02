Krystian Embradora wygryzie Steczkowską?! Nagłe objawienie Eurowizji 2024. Wcześniej był w Top Model

Justyna Steczkowska jako pierwsza zgłosiła chęć wystąpienia w konkursie Eurowizja 2024 i tym samym reprezentowania Polski. Jej utwór "WITCH-ER Tarohoro" został pozytywnie przyjęty zarówno przez fanów z naszego kraju, jak i tych z zagranicy. Nietypowa, mroczna piosenka, z elementami tanecznymi i robiącymi wrażenie wokalizami Steczkowskiej, faktycznie mogłyby się sprawdzić na Eurowizji. Tym bardziej, że Steczkowska ewidentnie próbuje całością nawiązać do Wiedźmina (The Witcher), sama stylizując się na Yennefer z Vengerbergu, ukochaną Geralta. Mając na uwadze popularność książek, produkcji filmowych oraz gier komputerowych, takie połączenie mogłoby się sprawdzić. Do tej pory to właśnie Steczkowska była typowana jako faworytka. Chwalono nie tylko utwór, zamysł artystyczny, taniec i wokal Justyny, lecz również fakt, że z pewnością wzbudziłaby zachwyt w innych kwestiach - wraca po latach na Eurowizję i w dodatku świetnie wygląda w wieku 51 lat. Ale zaczęli pojawiać się także inni artyści, na przykład Luna i utwór "The Tower", wpadający w ucho, a teraz jeszcze Krystian Embradora. Niektórzy okrzyknęli go nawet objawieniem Eurowizji 2024.

Kim jest Krystian Embradora i czy wygryzie Steczkowską?! Wcześniej był w Top Model

Krystian Embradora ma 21 lat i szerszej publiczności może być już znany z udziału w 11. edycji programu "Top Model" w TVN. Znalazł się wśród finalistów show. Mało tego, w ostatnich latach chłopak występował na scenie teatru Studio Buffo w musicalu "Metro". Teraz Krystian Embradora postanowił spróbować swoich sił w konkursie Eurowizja 2024 i zgłosił się do udziału z utworem "Rebel", który opowiada o niewidocznych gołym okiem zakątkach internetu. Niektórzy okrzyknęli go już nagłym objawieniem konkursu i uważają, że to on powinien reprezentować Polskę. Nie brakuje nawet porównań do wokalisty o pseudonimie Jann, który w zeszłym roku startował w preselekcjach, ale finalnie jury wybrało Blankę z piosenką "Solo". Czy Embradora będzie reprezentował Polskę na Eurowizji? A może lepsza jest Steczkowska lub Luna? Zagłosujcie w naszej poniższej sondzie.

Eurowizja 2024: Polska. Kto będzie reprezentował nasz kraj? Polskie preselekcje 2024

Eurowizja 2024 odbędzie się 7, 9 i 11 maja w mieście Malmö w Szwecji. Kto w tym roku będzie reprezentował Polskę na tym wydarzeniu? We wtorek, 9 stycznia 2024 roku, potwierdzono, że odbędą się krajowe preselekcje do 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. Telewizja Polska przekazywała, że zgłoszenia można było nadsyłać do piątku 2 lutego, do godz. 22:00, na adres [email protected]. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni reprezentanta Polski. - Aby wziąć udział w preselekcjach, należy mieć ukończone 16 lat i polskie obywatelstwo. Zgłoszony do konkursu utwór nie może trwać dłużej niż 3 minuty, musi mieć oryginalną muzykę, tekst oraz premierowy charakter. W praktyce oznacza to, że do konkursu można zgłaszać piosenki opublikowane po 1 września 2023 roku - czytamy w regulaminie.

TVP przestrzega, że utwory biorące udział w preselekcjach nie mogą zawierać treści dyskryminujących jakiekolwiek grupy społeczne. Konkurs Piosenki Eurowizji to bowiem wydarzenie promujące kulturę, różnorodność i uniwersalne wartości. - Jedną z kluczowych idei konkursu jest przełamywanie granic i budowanie mostów poprzez muzykę - podkreślono. Najbliższy Konkurs Piosenki Eurowizji zorganizowany zostanie po raz 68. Za sprawą zwycięstwa Loreen podczas ubiegłorocznej odsłony imprezy w tym roku gospodarzem wydarzenia została Szwecja. Konkurs zorganizowany zostanie w stolicy regionu Skania – Malmö. Półfinały zaplanowano na 7 i 9 maja. Wielki finał odbędzie się 11 maja 2024. Wszystkie koncerty będzie można oglądać na żywo w Telewizji Polskiej. Hasło konkursu to „United by Music”. W tegorocznej edycji udział weźmie 37 krajów.

