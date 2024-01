Okrutne, co partner zrobił Marcelinie Zawadzkiej! To nie był jeden raz

Eurowizja 2024 odbędzie się 7, 9 i 11 maja w mieście Malmö w Szwecji. Kto w tym roku będzie reprezentował Polskę na tym wydarzeniu? We wtorek, 9 stycznia 2024 roku, potwierdzono, że odbędą się krajowe preselekcje do 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. Telewizja Polska przekazuje, że zgłoszenia można nadsyłać do piątku 2 lutego, do godz. 22:00, na adres [email protected]. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni reprezentanta Polski. - Aby wziąć udział w preselekcjach, należy mieć ukończone 16 lat i polskie obywatelstwo. Zgłoszony do konkursu utwór nie może trwać dłużej niż 3 minuty, musi mieć oryginalną muzykę, tekst oraz premierowy charakter. W praktyce oznacza to, że do konkursu można zgłaszać piosenki opublikowane po 1 września 2023 roku - czytamy w regulaminie.

Eurowizja 2024: Polska wybiera, kto wystąpi w konkursie. Ruszają wewnętrzne preselekcje

TVP przestrzega, że utwory biorące udział w preselekcjach nie mogą zawierać treści dyskryminujących jakiekolwiek grupy społeczne. Konkurs Piosenki Eurowizji to bowiem wydarzenie promujące kulturę, różnorodność i uniwersalne wartości. - Jedną z kluczowych idei konkursu jest przełamywanie granic i budowanie mostów poprzez muzykę - podkreślono. Najbliższy Konkurs Piosenki Eurowizji zorganizowany zostanie po raz 68. Za sprawą zwycięstwa Loreen podczas ubiegłorocznej odsłony imprezy w tym roku gospodarzem wydarzenia została Szwecja. Konkurs zorganizowany zostanie w stolicy regionu Skania – Malmö. Półfinały zaplanowano na 7 i 9 maja. Wielki finał odbędzie się 11 maja 2024. Wszystkie koncerty będzie można oglądać na żywo w Telewizji Polskiej. Hasło konkursu to „United by Music”. W tegorocznej edycji udział weźmie 37 krajów.

Eurowizja 2024: Polska. Kto będzie reprezentował nasz kraj?

Pozostaje pytanie: kto będzie reprezentował Polskę w konkursie Eurowizja 2024? Wiadomo już na sto procent, że do udziału szykuje się Justyna Steczkowska z utworem "WITCH-ER Tarohoro", który pokazała już nawet w telewizji na żywo podczas koncertu sylwestrowego. Ale mówi się też o innych kandydaturach: Izabela Zabielska, Doda, Edyta Górniak, Marcin Maciejczak, Roksana Węgiel, Dominik Dudek, Sylwia Grzeszczak, Kuba Szmajkowski, Natasza Urbańska... Wiele z nich to jedynie niepotwierdzone plotki. W sieci to właśnie Steczkowska ma najwięcej zwolenników, tym bardziej, że zaprezentowała już piosenkę, ale z drugiej strony wokalistka ma również spore grono krytyków. Jaki będzie ostateczny wybór? Trzymamy rękę na pulsie i na pewno będziemy o tym informować.

