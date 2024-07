Krystyna Czubówna przejechała się po mediach. Wiemy, co planuje

Czubówna uderzyła w media

Krystyna Czubówna jest legendarną lektorką programów o zwierzętach. Jej głos brzmi do dzisiaj w uszach widzów, którzy poznawali życie tygrysów, lampartów i innych dzikich stworzeń w telewizji lat 80-tych ub.w. Czubówna nie planowała takiej kariery. Najpierw została prawniczką, a później los tak nią pokierował, że zaczęła pracę dziennikarki, aż wreszcie przeszła do historii telewizji jako lektorka. Gwiazda niechętnie udziela wywiadów i dopiero teraz wyszło na jaw dlaczego. Czubówna o wszystko obwiniła media.

Czego Czubówna nie lubi?

- Przeprowadzony wywiad może być bardzo sympatyczny, a potem w prasie czytam coś zupełnie innego, ponieważ jest w mniejszym lub większym stopniu modyfikowany - wyznała Czubówna na portalu "Świat gwiazd.pl".

Krystyna Czubówna stwierdziła, że chodzi o przekręcanie jej słów tak, by to, co mówiła, wydawało się bardziej atrakcyjne dla czytelnika. Sama miała taką sytuację.

- I na postawiony zarzut dziennikarce, która rozmawiała ze mną, słyszałam w odpowiedzi, że szef czy szefowa uznali, że tak będzie lepiej dla tekstu. W sensie, że to, co dzisiaj mówimy o klikaniu. Wiadomo, co zwróci uwagę przeglądającego, scrollującego ekran, żeby kliknął. To kiedyś takie rzeczy miały miejsce z formułowaniem nie tylko tytułów w czasopismach i gazetach, ale również wręcz w przeprowadzanych wywiadach.

Co planuje Czubówna?

Kiedy Czubówna wylała już w wywiadzie swoje żale na media, wyznała, jakie ma plany na najbliższą przyszłość. Czy gwiazda zamierza wrócić do telewizji?

- Mogę powiedzieć, że to jest moje niespełnione marzenie. Konkretnie chodzi mi (...) o bycie z ekipą i na podglądaniu tego, co się dzieje w naturze - Czubówna wyznała, że chciałaby zobaczyć na własne oczy to, o czym nam czytała przez wiele odcinków serii dokumentalnej "Zwierzęta świata". Jak podaje portal "Jastrząb Post.pl" legendarna lektorka niebawem może wyruszyć na wymarzoną wyprawę.

