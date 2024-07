Małgorzata Kożuchowska nie odpuszcza nawet w upały. Tak gwiazda poświęca się dla idealnej sylwetki!

Co za stroje!

Aktorka teatralna, filmowa i serialowa, regularnie ćwiczy i przyznaje, że nie daje sobie laby nawet w wakacje. Małgorzata Kożuchowska pomimo upałów wyciska z siebie siódme poty na siłowni. Efekty są oszałamiające. „Od pracy nad sobą nie ma wakacji… może trudniej się zmobilizować, ale satysfakcja większa” – napisała Małgosia na swoim Instagramie i załączyła fotkę, na której jej wyraźnie zmęczona, ale szczęśliwa. Gratulujemy samozaparcia.

W 1994 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Po studiach dołączyła do zespołu Warszawskiego Teatru Dramatycznego, w którym pozostała do 2005 roku. Następnie do 2014 roku pracowała jako aktorka w Teatrze Narodowym. Współpracowała także z Teatrem Warszawskim. Oprócz Na Woli, Komedia i IMKA związana była również z Warszawskim Narodowym Centrum Kultury, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Teatrem Telewizji Polskiej i Teatrem Polskiego Radia.

Małgorzata Kożuchowska - najważniejsze role

Popularność praktycznie w całym kraju przyniosły jej role filmowe i telewizyjne w produkcjach, takich jak Kiler (1997), Kiler-ów 2-óch (1999), Zróbmy sobie wnuka (2003), M jak miłość (2000–2011), Rodzinka.pl (2011–2020), Tylko miłość (2007–2009), Druga szansa (2016–2018) oraz Prawo Agaty (2012–2015). Znana jest również z dubbingu, bowiem jej głos można usłyszeć w takich animacjach jak: Madagaskar (2005), Madagaskar 2 (2008) oraz Madagaskar 3 (2012) i również jako głos Białej Królowej w filmach: Alicja w Krainie Czarów (2010) oraz Alicja po drugiej stronie lustra (2016).

Aktorka przez całą swoją karierę zdobyła również wiele wyróżnień i nagród: Telekamery w kategorii Aktorka (2004, 2005), nominacja do Telekamery w kategorii Aktorka (2006, 2013, 2017), Kobieta Dekady "Glamour" (2013), Tytuł „Najpiękniejszej Polki 2012” w plebiscycie Viva! Najpiękniejsi (2012) , Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2023).

Małgorzata Kożuchowska - rodzina i życie prywatne

Małgorzata Kożuchowska wychowała się w rodzinie katolickiej. Jak sama wielokrotnie podkreślała, wiarę odziedziczyła po rodzicach. Relacja z Bogiem daje jej wsparcie i siłę w życiu codziennym i w trudnych chwilach. Daje jej głębokie poczucie po co żyje. 30 sierpnia 2008 poślubiła dziennikarza Bartłomieja Wróblewskiego w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Ponad sześć lat później, 10 października 2014 roku, urodziła syna Franciszka. Aktorka wielokrotnie w wywiadach mówiła jak ważna jest dla niej rodzina oraz wiara.

