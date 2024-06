Krzysztof Ibisz się popłakał! "Nic nie wiemy, bo nie chcemy wiedzieć"

Krzysztof Ibisz dzieci. Gwiazdor Polsatu zostanie ojcem po raz czwarty

Krzysztof Ibisz potwierdza, że starość go nie dotyczy, Legendarny prezenter telewizji Polsat po raz czwarty zostanie ojcem (po raz drugi matką jego dziecka będzie Joanna Kudzbaska). Przypomnijmy, że najmłodszy syn Krzysztofa Ibisza urodził się w we wrześniu 2022 roku. Gwiazdor Polsatu ma jeszcze dwóch synów z poprzednich związków (25-letniego Maksymiliana i 18-letniego Vincenta). Teraz Krzysztof Ibisz i jego młodsza o 27 lat żoną szykują się na przyjście na świat następnego potomka. Jak zareagowali na wiadomość o kolejnej ciąży Joanny? - Wspaniałe uczucie... Popłakaliśmy się ze szczęścia, gdy się dowiedzieliśmy - zdradziła szczęśliwa żona prezentera w rozmowie z Pudelkiem. Obecnie Joanna Kudzbalska jest w trakcie drugiego trymestru cięży. W tym okresie zwykle już wiadomo, jakiej płci jest rozwijające się w brzuchu dziecko.

Płeć dziecka Krzysztofa Ibisza i Joanny Kudzbalskiej. "Nic nie wiemy, bo nie chcemy wiedzieć"

Ani Krzysztof Ibisz, ani jego żona jednak nie zdradzili, czy na świat przyjdzie chłopiec, czy dziewczyna. Nie zdradzili, bo... sami jeszcze tego nie wiedzą. - Nic nie wiemy, bo nie chcemy wiedzieć... - wyjaśniła Joanna. Nagle wtrącił się sam dziennikarz Polsatu. - Tak samo będziemy kochać. To jest nasze dziecko... Płeć nie ma znaczenia. Jest gdzieś marzenie, żeby to była dziewczynka, ale to nie ma znaczenia - podkreślił prezenter, który ciągle jest bardzo zakochany w swojej żonie. Nazywa ją "najpiękniejszą kobietą na świecie". Radość małżonków dopełnia to, że Krzysztof Ibisz raczej nie musi obawiać się zabezpieczenie finansowe. Cały czas bowiem ma bardzo wysokie notowania w telewizji Polsat. Niedawno komplementowała go sama Nina Terentiew, zaznaczając, że Krzysztof Ibisz to "zawodowiec", a praca z nim to "przyjemność".

