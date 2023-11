Krzysztof Ibisz zabiera żonę na randki

Krzysztof Ibisz swój trzeci ślub wziął w 2021 roku. Jego wybranką była modelka Joanna Kudzbalska, która jest młodsza od gwiazdora telewizji Polsat o 27 lat. W kolejnym roku na świat przyszedł syn małżonków - Borys. Maluch jest oczkiem w głowie słynnego taty. Krzysztof Ibisz często chwali się w sieci swoim najmłodszym dzieckiem. W maju z kolei spotkaliśmy dziennikarza w Sopocie, gdzie niczym superniania zajmował się 8-miesięcznym wówczas szkrabem. Praca i dziecko jednak nie może pochłaniać 100 procent czasu. Trzeba jeszcze znaleźć chwilę dla żony. Krzysztof Ibisz jest tego w pełni świadomy, dlatego regularnie, choć dość rzadko, zabiera Joannę Kudzbalską na randki. Nie musi się do tego zmuszać, bo po prostu cały czas jest w niej bezpamiętnie zakochany. Dla niego żona jest najpiękniejszą kobietą na świecie.

Krzysztof Ibisz o żonie Joannie Kudzbalskiej: Najpiękniejsza kobieta na świecie

Prezenter Polsatu przyznał to publicznie na Instagramie. - Randka z najpiękniejszą kobietą na świecie, moją Asią❤️ (to już nasza tradycja, nie często ale udaje nam się zorganizować czas tylko we dwoje❤️ Wspaniałego weekendu Kochani - napisał Krzysztof Ibisz. Taki mąż to prawdziwy skarb! Warto pamiętać, że randki dobre są w każdym wieku. - Tak wielu ludzi zapomina o tym, że randki to nie tylko przywilej nastolatków, niezależnie od wieku czy stanu cywilnego - kolacja niespodzianka czy bukiet kwiatów przyniesiony razem z porannym pieczywem nadal cieszy - przytomnie zauważył pod wpisem dziennikarza Polsatu jeden z internautów. W naszej wspaniałej galerii prezentujemy wspólne zdjęcia Krzysztofa Ibisza z żoną Joanną Kudzbalską, którą nazywa "najpiękniejszą kobietą na świecie".