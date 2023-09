Krzysztof Krawczyk bez ściemniania o swoich zdradach. Święty nie był

Krzysztof Krawczyk na stare lata bardzo zbliżył się do Boga i nie widział świata poza swoją ukochaną żoną Ewą Krawczyk, która cały czas pielęgnuje pamięć po zmarłym ponad dwa lata temu małżonku. W młodości jednak Krzysztof Krawczyk wcale nie był taki święty. O jego romansach krążyły legendy, a on sam nie ściemniał i przyznał się do zdrad. W końcu.. sam został zdradzony przez Halinę Żytkowiak. - Uważałem, że mnie wolno, ja samolub, egoista, książę pan, mogę, ale ona nie, a tu nagle bum, sytuacja się odwróciła i totalna klęska. Ten wypadek przebił moją pychę do końca, zobaczyłem, jak wielki ból można odczuwać z powodu zdrady. Czułem się, jakby ktoś mi umarł (...) No i zemsta na kobietach, rzucałem się, ciskałem w rewanżu na lewo i prawo, żeby mieć jak najwięcej przygód z kobietami -mówił Krzysztof Krawczyk w "Dużym Formacie". Muzyk potem żałował swojego zachowania. - Przesadzaliśmy wtedy... To jest smutne, już wiem, co czuje zdradzona osoba, i smutno mi z powodu tych zdradzanych dziewczyn. Bo mogło być zupełnie inaczej. Ale wtedy myślałem, że skoro wszyscy to robią, to dlaczego nie ja. To było głupie - bił się w piersi Krzysztof Krawczyk. Jego znajomość z Haliną Żytkowiak też zaczęła się od zdrady. Mówiła o tym na łamach "Super Expressu" pierwsza żona piosenkarza Grażyna Adamus.

Pierwsza żona Krzysztofa Krawczyka Grażyna Adamus odkryła, że mąż ją zdradza. "Halina była szybsza"

Kobieta odkryła, że mąż nie był jej wierny. To musiało być dla niej potworne doświadczenie. - Złapałam ich. Krzysztof był u niej w pokoju. Nie nakryłam ich w łóżku, ale wparowałam do niej do pokoju i zapytałam "Gdzie jest Krzysztof?". Krzysztof był w łazience. I wszystko się posypało - wspominała pierwsza żona Krzysztofa Krawczyka. Najgorsze było to, że - jak mówiła Grażyna Adamus - w tamtym czasie starała się z mężem o dziecko. - Halina była szybsza. Ja miałam jakiś problem, ale byłam dwa razy w kurortach w Tarczynie-Zdroju, Dusznikach, gdzie mnie Krzysztof odwiedzał, i byłam na dobrej drodze, ale niestety w międzyczasie Halinka była szybsza - zdradziła pani Grażyna. - To nie spłynęło po mnie jak po kaczce. Będę wszystko pamiętała do końca życia. Pogodziłam się z tym i złego słowa nie dam na niego powiedzieć. Nigdy w życiu niczego złego mu nie życzyłam. Był w porządku facetem, a że kochał kobiety... - dodała pierwsza żona Krzysztofa Krawczyka.

W naszej galerii prezentujemy archiwalne zdjęcia Krzysztofa Krawczyka