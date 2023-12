Krzysztof Respondek nie żyje. Znakomity aktor i wokalista miał tylko 54 lata!

Nie żyje Krzysztof Respondek. - Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać - napisał w poruszającym wpisie na Facebooku Krzysztof Hanke. Później w rozmowie z portalem ślązag.pl zdradził, że przyczyną śmierci przyjaciela był zawał serca. - Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 - przekazał Hanke. Krzysztof Respondek do kabaretu Rak dołączył w 1999 roku. Znakomicie odnajdywał się żartobliwej konwencji. Widzowie doskonale pamiętają go z serialu "Święta wojna", gdzie wcielił się w postać Ewalda, kolegi słynnego Bercika. Krzysztof Respondek grał jednak nie tylko komediowe role. Popularność przyniosła mu rola w serialu "Barwy szczęścia", gdzie grał Michała Jelenia. Nie wszyscy wiedzą, że aktor był także znakomitym wokalistą. Nieco starsi czytelnicy pamiętają jego występ w show Polsatu "Jak oni śpiewają". Młodsi z kolei - jego udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

Zobacz naszą galerię: Krzysztof Respondek nie żyje