Krzysztof Stanowski w końcu to zrobił. Ujawnił prawdę o Caroline Derpieński. W końcu modelka pokazała, jak mieszka

Krzysztof Stanowski bierze się za Caroline Derpieński

Kilka tygodni po tym, jak Krzysztof Stanowski uruchomił swój "Kanał Zero" na YouTubie pojawił się na nim jeden z dłużej wyczekiwanych przez fanów dziennikarza materiałów. To ponad dwugodzinny program o Caroline Derpieński. Stanowski przez długi czas nie chciał zajmować się tematem polskiej modelki z Miami i uważał, że je kariera to sprytnie wymyślona kreacja, która stworzona została, by budzić kontrowersje. W końcu jednak Stanowski postanowił to sprawdzić i udał się do Miami rozgryźć "dollarsową królową".

Stanowski wspomina, że spotkał się z Caroline Derpieński w jednej z restauracji. Dziennikarz opowiada, że całe wydarzenie wyglądało niczym skrupulatnie zaplanowane show. Modelka podjechała pod restaurację biało-różowym Rolls-Royce'em ze swoja twarzą przyklejoną na masce. Z samochodu najpierw wyszedł turecki ochroniarz, a za nim Derpieński na niebotycznie wysokich szpilkach. Po pewnym czasie pojawił się również tajemniczy narzeczony modelki. Stanowski zwraca uwagę, że mężczyzna wydaje się lubować w luksusie i prawie cały ubrany był w Versace. Zdaniem dziennikarza to właśnie owy mężczyzna może sterować karierą Caroline Derpieński.

Według Stanowskiego część pieniędzy pary może pochodzić z sądowego odszkodowania, które otrzymał narzeczony Caroline, Krzysztof znany jako Jack i które miało wynosić ponad 3 mln zł. Zgodnie z sądowym orzeczeniem mężczyzna miał zostać nieprawnie zatrzymany i za to zostało mu wypłacone odszkodowanie. Finalnie Krzysztof został uniewinniony. Stanowski w swoim materiale wiele czasu poświęcił owemu narzeczonemu Caroline Derpieński. Według ustaleń dziennikarza mężczyzna zaangażowany był w wiele afer na szczeblach politycznych i biznesowych w latach 90-tych.

Caroline Derpieński podczas spotkania ze Stanowskim pokazała mu, jak mieszka. Modelka mieszka w apartamentowcu, w którym płaci około kilka tysięcy dolarów czynszu. W lobby znajduje się między innymi sala kinowa. Na terenie znajduje się także siłownia, podświetlany basen, strefa wypoczynkowa oraz stoły do gry w bilarda.

