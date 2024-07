Krzysztof Ziemiec potrzebuje wsparcia. Dziennikarz prosi o pieniądze

Brat Artura Żmijewskiego to świetny bramkarz! Grał w Wiśle, potem trafił za granicę

Krzysztof Ziemiec dziennikarzem jest już 30 lat. Na początku swojej kariery pracował w Programie III Polskiego Radia, później przez wiele lat był prezenterem w TVP. 1 lutego 2019 zrezygnował z prowadzenia Wiadomości w Telewizji Polskiej i został gospodarzem Teleexpressu. Pod koniec grudnia 2023 został zwolniony z Telewizji Polskiej. Od początku maja działa na swoim kanale "Otwarta Konserwa" na Youtube. "Otwarta Konserwa" ruszyła na początku maja.

Nasza grupa rozumie to jako wierność prawdzie, szukamy prawdy niezależnie od tego, jaka jest. A „otwarta”, bo jesteśmy otwarci na cały świat, wszystkich gości od lewej do prawej. Chcemy pokazać, ze medialnie jako społeczeństwo pozostajemy zbyt zamknięci w myśleniu, postrzeganiu rzeczywistości

– mówił przed otwarciem kanału Krzysztof Ziemiec.

Pod koniec maja do zespołu tworzącego kanał dołączył Antoni Opaliński, wcześniej związany m.in. z Polskim Radiem 24 i Radiem Wnet.

Krzysztof Ziemiec i Otwarta Konserwa

Obecnie kanał Ziemca ma prawie 35 tys. subskrybentów, ale łatwo nie jest, bo dziennikarz prosi o wsparcie.

Kanał Otwarta Konserwa działa od nieco ponad dwóch miesięcy. W tym dość krótkim czasie opublikowaliśmy ponad 150 filmów, a redakcja powiększyła się o nowe osoby. Nie zwalniamy tempa i rozwijamy się dalej, ale będzie to możliwe tylko dzięki Waszej pomocy. Dlatego ruszamy z profilem na stronie Patronite.pl gdzie możecie wesprzeć nasz projekt. Po otrzymaniu statusu Patrona możecie liczyć na dodatkowe atrakcje, które dla Was przygotowaliśmy

– zachęca Krzysztof Ziemiec.

Na Patronite utworzono kilka celów, które zachecają do wpłat od 10 do nawet 1000 złotych. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone?

Jeśli cel osiągnie 20 tys. twórcy ruszą w Polskę – by odwiedzić jej różne zakątki, spotykać Was i rozmawiać o ważnych rzeczach z Waszej, lokalnej perspektywy. Największy cel to 50 tys. złotych.

Budujemy pełnoprawną redakcję, nasi autorzy będą mogli całą uwagę skupić na rozwoju kanału Otwarta Konserwa, dzięki czemu na kanale non-stop będą pojawiały się najwyższej jakości nowe treści.