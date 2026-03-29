Ksiądz z "The Traitors" szczerze o Wielkanocy. Ludzie wkładają takie rzeczy do święconki!

Kim jest ksiądz Rafał Główczyński?

Ksiądz Rafał Główczyński, znany szerzej jako „Ksiądz z osiedla”, stał się jedną z najbardziej intrygujących postaci 3. edycji programu „The Traitors. Zdrajcy” w 2026 roku. Ten popularny duchowny z zakonu Salwatorianów, śledzony przez setki tysięcy osób na TikToku, wniósł do formatu opartego na kłamstwie i manipulacji zupełnie nową dynamikę. Jego udział w show był możliwy dzięki oficjalnej zgodzie przełożonych zakonnych, co samo w sobie wzbudziło spore zainteresowanie mediów. Od początku gry Główczyński przyjął postawę radykalnie lojalną, argumentując, że jako kapłan nie może budować strategii na oszustwie. Już w pierwszych odcinkach zaskoczył pozostałych uczestników, gdy podczas trudnych decyzji o eliminacji wskazywał samego siebie, chcąc w ten sposób chronić grupę przed konfliktami.

Widzowie mogli zobaczyć duchownego w sytuacjach ekstremalnych, wymagających nie tylko sprytu, ale i odporności psychicznej na intrygi Zdrajców. Choć sam przyznawał, że jest „wstrząśnięty moralnie” poziomem cynizmu niektórych graczy, jego postać stała się dla wielu symbolem autentyczności. Poza programem ks. Rafał kontynuuje swoją nietuzinkową działalność, prowadząc warszawską klubokawiarnię „Cyrk Motyli”, która jest miejscem spotkań dla młodzieży i osób poszukujących pomocy, finansowanym m.in. z jego medialnej aktywności.

Ksiądz w "The Traitors". Udział w programie to najmniejsza z jego kontrowersji | WYWIAD ESKA

Ksiądz Rafał Główczyński o święconce. Polacy naprawdę to wkładają

Ksiądz Rafał Główczyński w rozmowie o2.pl postanowił opowiedzieć o tym, co ludzie wkładają do koszyczków. Jak zaznaczał, jest czasami zaskoczony kreatywnością niektórych Polaków. Wkładają nie tylko pisanki, sól, pieprz czy baranki. Szaleją też z... zabawkami.

- Batoniki, kilogram cukru, raz mi się trafiło, że ktoś pomyślał: "A, browarka w domu mam, to do koszyczka wkładam". Dramat. Tego zdecydowanie nie wkładamy do koszyka, to nie jest miejsce na alkohole. Jeżeli ktoś włoży do tego koszyka coś, co nie jest związane z tradycją, to dramatu nie ma, aczkolwiek nie ma żadnego uzasadnienia liturgicznego czy symbolicznego do wkładania króliczków, zabawek, słodyczy - powiedział.

Jak zaznacza - kontrowersyjny też jest zajączek. Powinniśmy właśnie umieszczać baranka.

- Niektórzy wkładają też ciacho, np. babkę wielkanocną. To też jest bardzo fajny pomysł, to symbol umiejętności ludzkich ofiarowanych Bogu. Niektórzy dorzucają jeszcze chrzan jako symbol krzepy, siły i odwagi, którą wykazał się Chrystus, wodę, jako nawiązanie do chrztu i pieprz jako symbol ziół, które spożywali Izraelici podczas pobytu na pustyni - dodał.

