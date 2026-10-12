Książulo zgarnia grubą kasę za pizzę, ale traci fanów. "Byłeś autentyczny a jesteś mrożony"

Pizza Książula wywołała burzę. Krytykowali ją również eksperci

Mrożona pizza promowana przez Książula trafiła do sieci sklepów Żabka i szybko znalazła się w centrum internetowej dyskusji. Szczególne emocje wzbudziła jej cena, wynosząca niemal 25 zł. Produkt zaczęli testować internauci, a swoje opinie na jego temat przedstawiali także eksperci.

Krytycznie o pizzy wypowiadali się między innymi dietetycy, w tym Katarzyna Bosacka. Książulo nie pozostawał obojętny na pojawiające się zarzuty. Przekonywał, że jego produkt należy traktować jako fast food, dlatego krytykowanie go za skład nie ma, jego zdaniem, większego sensu.

Dyskusja nie zakończyła się jednak na samym produkcie. Część odbiorców zarzucała influencerowi, że zdecydował się na komercyjne przedsięwzięcie, które nie wszystkim przypadło do gustu.

Książulo stracił 19 tys. subskrybentów

Chciałem wam bardzo, bardzo podziękować za wykupienie całego nakładu pizzy

- ogłosił Książulo na Instastory. Dodał, że nie chce podawać jeszcze wszystkich szczegółów, ale i tak ma powody do dumy.

Podczas jednego dnia sprzedaży przekroczyliśmy dosyć znacząco próg 100 tysięcy sprzedanych pizz jednego dna. To kosmiczne liczby dla mnie.

W innym filmie Książulo postanowił otwarcie powiedzieć o konsekwencjach afery. Okazuje się, że owszem, wyniki sprzedaży pizzy mogą przyprawić go o zawrót głowy, ale fani od niego odchodzą. Infuencer ujawnił, że aż 19 tys. osób cofnęło subskrypcję jego kanału na YouTube. Książulo nie próbował bagatelizować tych danych i przyznał, że sytuacja wymaga zmierzenia się z jej skutkami.

Nie ma co zamiatać sprawy pod dywan. Takie są fakty. Może jakoś to odbudujemy

- zapowiedział.

Książulo żartował z mrożenia jedzenia. Wymowna sytuacja w restauracji

Temat afery powrócił również podczas wizyty Książula w lokalu należącym do innego internetowego twórcy, działającego pod pseudonimem Foxx Gotuje. Influencer próbował tam burgerów i nie krył zachwytu ich smakiem.

To jest, k*a, za dobre. Żeby to było dostępne w jednym miejscu w Polsce na Chmielnej. K**a, trzeba to zamrozić, zapakować w kartony i wstawić do wszystkich sklepów w Polsce

- zażartował.

W kontekście trwającej afery wokół jego własnej pizzy żart nabrał dodatkowego znaczenia.

Fani pod tym postem nie zostawili na Książulu "suchej nitki".

Wg mnie dalej nie rozumiesz sedna sprawy. Nie chodzi o to, ze sie "sprzedales" w doslownym tego slowa znaczeniu. Chodzi o to, ze wszesniej nie miales konfliktu interesow z miejscami, ktore oceniales. Nie miales nic z tego, czy dane miejsce wyoadnie dobrze czy zle w filmie. Teraz (jakkolwiek by na to nie patrzec) w Twoim interesie jest bardzo dosadne krytykowanie innych lokali z fast foodem, bo w ten sposob posrednio zwiekszasz popyt na swoj produkt. Jezeli w okolicy, w jakiejs malej miescinie jest jeden kebab i zabka, a ten kebab ocenisz jako podly, to ktos, kto po prostu jest glodny zamiast do tego kebsa pojdzie po Twoja pizze. Wprowadzenie tego typu produktu na rynek robi z Ciebie po prostu konkurenta miejsc ktore oceniasz. Nie mam nic do tego, że puściłeś pizze. Uważam jednocześnie, ze straciłeś przy tym moralny mandat do oceniania jedzenia które robią inni. Hejtował nie będę, oglądał też już raczej nie Zadaj sobie pytanie czy dalibyście naklejkę dla takiej śmieciowej pizzy za 25zł i tyle Pamiętasz jak komentując kanapki Makłowicza powiedziałeś ‚nieźle mu tam musieli nasmarować kasy skoro się zgodził na takie kanapeczki’? Serio pizza 1700kcal za 25zl? Obciach Dramy dramami, ale serio odechciewa się oglądać nowe filmiki bo właśnie ta niesprzedawalność i autentyczność była najatrakcyjniejsza a teraz jest kolejny influ jak friz, któremu wiecznie mało hajsu

Oczywiście znalazły się także osoby, które rozumieją działania Książula i mocno go w tym wspierają.

Totalnie nie rozumiem oburzenia tego ze gosc wprowadzil swoj produkt do Żabki , macie wytlumaczone ze jest najwiecej sklepow a caly proces tworzenia trwal (test) rok a najlepsze efekty koncowego produktu wychodza z pieca Merrychef. Mial prawo wprowadzic swoj produkt tak samo jak sprzedaje swoje bluzy itp, a to ze zarobi to zrozumiale bo po to, to zrobil :) Ja mam beke ze ludzie maja czas na hejtowanie gościa za zarabianie pieniędzy zamiast sie zainteresować własnym biznesem Nie poddawaj się rób swoje i czekam na więcej Przecież on nie reklamuje jakiegoś produktu tylko STWORZYŁ swój własny 😂 w którym momencie się sprzedał?

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