Natalia Kukulska pokazała córki. Wyglądają jak mama... i babcia? Zresztą sami oceńcie

Natalia Kukulska zapozowała z córkami. Skóra zdjęta z mamy. I babci?

Natalia Kukulska zazwyczaj nie jest zbyt wylewna w kwestii życia prywatnego, ale teraz zrobiła wyjątek. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się rozczulające ujęcie. Gwiazda pozowała do niego razem z ukochanymi córkami. Dziewczyny dzieli spora różnica wieku, bo Anna jest już dorosła, ma 21 lat, a jej młodsza siostra Laura to zaledwie 9-latka. Jednak widać, że całą trójkę łączy silna więź.

Na dzisiejszą aurę najlepszy okład z córeczek! Nawet nie wiedziałam że dziś był dzień dziewczyny! - napisała Kukulska i pokazała zdjęcie z córkami.

Na komentarze dotyczące wyglądu dzieci piosenkarki nie trzeba było długo czekać. Internauci zgodnie przyznali, że Anna i Laura to istna mama. Niektórzy zauważyli też podobieństwo do tragicznie zmarłej przed laty babci - Anny Jantar.

"Copy+paste", "Przepiękne wszystkie. Po lewej podobna do p. Natalii, a po prawej mam wrażenie, że widzę Annę Jantar. Cuda trzy", "Piękne i hipnotyzujące. Wszystkiego najlepszego dla Was", "Piękne zdjęcie i tyle w nim miłości" - czytamy w sieci.

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Kukulska jest mamą trójki dzieci. Sama straciła mamę jako kilkuletnia dziewczynka

Natalia Kukulska ma dwie córki, ale również syna. Jan ma już 26 lat i jest najstarszą pociechą gwiazdy oraz jej męża Michała Dąbrówki. Rodzina jest mocno ze sobą związana i bardzo umuzykalniona. Jan gra na perkusji i działa w branży muzycznej, a Anna śpiewa, fascynuje ją musical. Laura uczy się w szkole podstawowej - jej mama dba o to, by nie pokazywać jej w sieci za często. Kukulska w wywiadach podkreśla, że stara się być jak najlepszą mama. Sama swoją straciła, gdy miała zaledwie 4 lata.

Anna Jantar zginęła w tragicznym wypadku samolotowym, do którego doszło w 1980 r., lecz pamięć o niej trwa do dziś. Była gwiazdą, o której nie sposób zapomnieć.

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