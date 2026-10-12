Natalia Kukulska pokazała córki. Wyglądają jak mama... i babcia? Zresztą sami oceńcie

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-12 20:58

Natalia Kukulska pokazała w sieci zaskakujące ujęcie, do którego zapozowała razem z córkami. Gwiazda jest mamą 21-letniej Anny i 9-letniej Laury. Obie wyglądają jak skóra zdjęta z mamy, ale wyraźnie widać też podobieństwo do słynnej babci. Prawda?

Natalia Kukulska zapozowała z córkami. Skóra zdjęta z mamy. I babci?

Natalia Kukulska zazwyczaj nie jest zbyt wylewna w kwestii życia prywatnego, ale teraz zrobiła wyjątek. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się rozczulające ujęcie. Gwiazda pozowała do niego razem z ukochanymi córkami. Dziewczyny dzieli spora różnica wieku, bo Anna jest już dorosła, ma 21 lat, a jej młodsza siostra Laura to zaledwie 9-latka. Jednak widać, że całą trójkę łączy silna więź.

Na dzisiejszą aurę najlepszy okład z córeczek! Nawet nie wiedziałam że dziś był dzień dziewczyny! - napisała Kukulska i pokazała zdjęcie z córkami.

Na komentarze dotyczące wyglądu dzieci piosenkarki nie trzeba było długo czekać. Internauci zgodnie przyznali, że Anna i Laura to istna mama. Niektórzy zauważyli też podobieństwo do tragicznie zmarłej przed laty babci - Anny Jantar.

"Copy+paste", "Przepiękne wszystkie. Po lewej podobna do p. Natalii, a po prawej mam wrażenie, że widzę Annę Jantar. Cuda trzy", "Piękne i hipnotyzujące. Wszystkiego najlepszego dla Was", "Piękne zdjęcie i tyle w nim miłości" - czytamy w sieci.

Zobacz także: Szokująca wizualizacja! Natalia Kukulska pokazała, jak dziś wyglądałaby Anna Jantar

Zobacz więcej zdjęć. Izabella Scorupco i Mariusz Czerkawski na ślubie córki! Rozwiedli się lata temu, teraz siedzieli przy jednym stole

Natalia Kukulska wzruszy Polaków? Anna Jantar zostanie pięknie upamiętniona!
Ślub córki Scorupco i Czerkawskiego
Galeria zdjęć 63

Kukulska jest mamą trójki dzieci. Sama straciła mamę jako kilkuletnia dziewczynka

Natalia Kukulska ma dwie córki, ale również syna. Jan ma już 26 lat i jest najstarszą pociechą gwiazdy oraz jej męża Michała Dąbrówki. Rodzina jest mocno ze sobą związana i bardzo umuzykalniona. Jan gra na perkusji i działa w branży muzycznej, a Anna śpiewa, fascynuje ją musical. Laura uczy się w szkole podstawowej - jej mama dba o to, by nie pokazywać jej w sieci za często. Kukulska w wywiadach podkreśla, że stara się być jak najlepszą mama. Sama swoją straciła, gdy miała zaledwie 4 lata.

Anna Jantar zginęła w tragicznym wypadku samolotowym, do którego doszło w 1980 r., lecz pamięć o niej trwa do dziś. Była gwiazdą, o której nie sposób zapomnieć.

Zobacz także: Ostatnie zdjęcia Anny Jantar. Powstały na krótko przed jej tragiczną śmiercią

Zobacz więcej zdjęć. Magda Narożna pochwaliła się 16-letnią córką, która już ma prawo jazdy!

Magda Narożna z córką
Galeria zdjęć 34
Piosenkarka Natalia Kukulska na żółtej kanapie. Na miniaturze uścisk z córkami. O ich podobieństwie przeczytasz w SE.
Galeria zdjęć 36
Niebanalne imiona dzieci gwiazd. Czyje to pociechy?
Pytanie 1 z 10
Xavier jest synem:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

NATALIA KUKULSKA
ANNA JANTAR
DZIECI GWIAZD