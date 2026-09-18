Kto zatańczy z Heleną Englert w odcinku rodzinnym "Tańca z Gwiazdami"? Znamy komentarz rodziców

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-18 13:23

Helena Englert z sukcesem radzi sobie na parkiecie polsatowskiego "Tańca z Gwiazdami". Aktorka zbiera pochwały zarówno od jury, jak i od zachwyconych widzów. Fani mocno trzymają kciuki, by dotarła do wyjątkowego odcinka rodzinnego. Z kim mogłaby wystąpić? Radio Eska postanowiło zapytać o to bezpośrednio jej rodziców – Jana Englerta i Beatę Ścibakównę, a ich słowa rzucają nowe światło na tę kwestię.

Helena Englert - aktorstwo, śpiew i taniec

Urodzona w 2000 roku w stolicy Helena Englert to utalentowana polska aktorka reprezentująca młode pokolenie. Jej artystyczne korzenie są powszechnie znane, ponieważ jest córką słynnego małżeństwa aktorów – Jana Englerta oraz Beaty Ścibakówny.

Pierwsze kroki w budowaniu swojej rozpoznawalności stawiała dzięki kreacjom w telewizyjnych produkcjach, takich jak znany serial "Barwy szczęścia". Przełom nastąpił, gdy zagrała w filmie "Dziewczyna z ajfonem" i dostała główną rolę w produkcji HBO Max zatytułowanej "#BringBackAlice", w której wcieliła się w zaginioną gwiazdę internetu. Teraz widzowie mogą śledzić jej losy w formacie "rodzinka.pl", gdzie gra jedną z wybranek braci Boskich.

Warsztat aktorski szkoliła najpierw za oceanem, w nowojorskiej New York University Tisch School of the Arts, a później w Akademii Teatralnej w Warszawie. Artystka jest znana ze swojego wyrazistego stylu i z tego, że nie obawia się modowych eksperymentów.

Helena Englert a odcinek rodzinny "Tańca z Gwiazdami"

Występy Heleny Englert w "Tańcu z Gwiazdami" cieszą się uznaniem nie tylko oceniającego jury, ale i publiczności, która śledzi jej zmagania. Fani programu nie kryją, że bardzo chcieliby zobaczyć aktorkę w specjalnym odcinku rodzinnym, spodziewając się występu z mamą lub tatą. W wywiadzie dla Radia Eska, przeprowadzonym podczas wydarzenia Invest in Szczecin Open 2026, Jan Englert odniósł się do pogłosek o jego potencjalnym udziale w show z córką.

To dlatego Helena Englert wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami". Szok, co wyszło na jaw!

- Mam taką ofertę. Biję się z myślami. Mam na to pewien pomysł, więc może tak, natomiast jeszcze nie podjąłem decyzji - powiedział Jan Englert.

Radio Eska nie poprzestała na tym i skierowano podobne pytanie do mamy aktorki, Beaty Ścibakówny.

- Jestem aktorką, gram przedstawienia, mam repertuar w Teatrze Narodowym. Nie pamiętam kiedy to jest, także zobaczymy, jak to się wszystko ułoży - powiedziała Beata.

Z kim wystąpi Helena Englert w rodzinnym odcinku Tańca z Gwiazdami? Mamy komentarz Jana Englerta i Beaty Ścibakówny
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HELENA ENGLERT
BEATA ŚCIBAKÓWNA
TANIEC Z GWIAZDAMI
JAN ENGLERT