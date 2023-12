Kuba Wojewódzki - samozwańcy król TVN

Kuba Wojewódzki uwielbia wkładać kij w mrowisko. Kontrowersyjny prezenter sam siebie nazywa królem TVN, co pewnie bywa źródłem kłopotów i napięć w tej stacji. Niedawno media żyły jego relacjami z dawnym kolegą Michałem Figurskim. W trakcie programu z udziałem oby panów do studia TVN wpadł ratownik z kroplówką. Miało być śmiesznie... Na dodatek Kuba Wojewódzki "stracić okazję, by milczeć" przy okazji afery Pandora Gate. - Szczerze mówiąc, co się dzieje? Ja w życiu nie przypuszczałem, że do tego Stuu i do tego Dubiela będę mógł powiedzieć słowa, których w życiu nie powiedziałem: "Ty, ja jednak wolę starsze". Na litość boską no. Zauważyliście, że księża i youtuberzy grają w jednej parafii, prawda? Nie wiem, czy łatwiej jest przenieść na nową parafię, czy na nowy serwer. Zobaczymy - "żartował" Kuba Wojewódzki. A propos księży, "król" TVN znów zabrał głos na temat Kościoła.

Kuba Wojewódzki o Kościele. Wstrząsające słowa

Prezenter często porusza tematy, które jak nic dzielą Polaków. Jednym z nich jest właśnie Kościół, który w naszym kraju wśród ogromnej rzeszy obywatelki cieszy się ogromnym szacunkiem. Mimo to Kuba Wojewódzki zdecydował się udostępnić grafikę ze swoim cytatem o Kościele. "Każdy kraj ma własną mafię. U nas mafia ma własny kraj". Pod tymi słowami znalazło się pytanie: "Zgadzacie się z tym?". Kuba Wojewódzki odpisał: "tak". Wielu internautów jest oburzonych wstrząsającym wpisem. "Najwięcej o kościele mają do powiedzenia Ci, co do niego nie chodzą", "Nie, Kościół jest ważny i nie mylmy go z zepsuciem księży", "Kościół nie rządzi Państwem, rządzą nim bogaci panowie w garniturach, którzy mają do swojej dyspozycji wszystkie służby, sądy i media", "Powiało populizmem jak na wiecach PiS" - komentowali internauci. Część użytkowników Instagrama jednak zgadza się prezenterem. "Tu akurat Kuba napisałeś prawdę w tej kwestii" - stwierdził jeden z ich.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Kuby Wojewódzkiego z partnerką Anną Markowską