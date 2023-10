Kuba Wojewódzki stracił okazję, by siedzieć cicho. Nawet ochrzan nie pomógł

Kuba Wojewódzki był w związkach z wieloma kobietami, m.in. Anną Muchą czy Renatą Kaczoruk. Od zeszłego roku samozwańczy król TVN spotyka się z modelką Anną Markowską. Niedawno para była razem na koncercie Red Hot Chili Peppers. Po wybuchu gigantycznej afery znanej jako Pandora Gate Kuba Wojewódzki jak zwykle stracił okazję do tego, żeby siedzieć cicho. Gwiazdor TVN wrzucił do sieci swoje stare zdjęcie z podpisem: "Rok 1993. On jeszcze nie wie, że część jego przyszłych partnerek nie przyszła jeszcze na świat". Aktywistka Maja Staśko zrobiła screen wpisu. - Osoby publiczne mogą wzmocnić głos ofiar, oddać im przestrzeń, godność i sprawczość, zachęcić inne do opowiadania o krzywdach. Mogą też zrobić pranka, zbaitować, podważyć zaufanie do ofiar i wykorzystać to do promocji swojego programu - skomentowała oburzona. Nawet po takim ochrzanie Kuba Wojewódzki nie zdecydował się milczeć.

Kuba Wojewódzki o aferze Pandora Gate: "Ty, ja jednak wolę starsze"

Samozwańczy król TVN w swoim programie w żenujący sposób postanowił się odnieść do afery Pandora Gate. Przy okazji ujawnił swoje preferencje związane z kobietami. Na szczęście nie gustuje w małoletnich. - W tym kraju wolę być dzisiaj 60-latkiem, niż 13-latką, bo ode mnie odpieprzyli się już księżą i youtuberzy przynajmniej - "żartował" Kuba Wojewódzki. - Szczerze mówiąc, co się dzieje? Ja w życiu nie przypuszczałem, że do tego Stuu i do tego Dubiela będę mógł powiedzieć słowa, których w życiu nie powiedziałem: "Ty, ja jednak wolę starsze". Na litość boską no. Zauważyliście, że księża i youtuberzy grają w jednej parafii, prawda? Nie wiem, czy łatwiej jest przenieść na nową parafię, czy na nowy serwer. Zobaczymy - dodał prezenter.

