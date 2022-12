Anna Markowska zamieszka z Kubą Wojewódzkim? Modelka zdradziła też, jak przygotowują się do świąt

Maciej Szulce z imprezowym hitem. "Nowy Viral" porywa do tańca

Informacje o kolejnym romansie Kuby Wojewódzkiego na nikim nie zrobiły większego wrażenia. W końcu gwiazdor TVN ma ich sporo na swoim koncie - zawsze z dużo młodszymi kobietami. Miłostki zwykle jednak szybko przechodziły do przeszłości. Wydaje się, że tym razem jest inaczej. Kuba jest szczęśliwy u boku modelki znanej z programu "Top Model", Anny Markowskiej. Jak sama przyznaje, na początku łączyła ich tylko przyjaźń, jednak później zrozumiała, że to mężczyzna jej marzeń. Teraz już nie kryją się ze swoim uczuciem, a nawet mają za sobą wyjście na oficjalną imprezę i pozowanie na czerwonym dywanie.

Markowska i Wojewódzki zamieszkają razem? Para szykuje się do świąt

Zbliżają się święta, więc Anna Markowska szykuje wspaniałe wypieki, które z pewnością trafią również do Kuby Wojewódzkiego.

- Planuję, żeby były rodzinne, ciepłe, żeby było dużo gotowania i dużo tradycji, bo ja traktuję święta jako tradycję, więc mam nadzieję, że będzie dużo miłości. Świąteczne przygotowania są. Co najlepsze, ostatnio robiłam pierniki, robiłam lukier i ten lukier wylałam sobie na dłoń, tak więc są pierwsze poparzenia od gotowania. Zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że wrócę zdrowa ze świąt - powiedziała Markowska w rozmowie z Jastrząb Post.

Modelka zdradziła też, że w kwestii prezentów nie liczą się dla niej te drogie i spektakularne, ale dane prosto z serca. Oczywiście padło również pytania, czy para zamierza wspólnie zamieszkać:

- Chciałabym to zostawić dla siebie. To, co będzie się działo, zostawiam wszechświatowi. Niech się dzieje.