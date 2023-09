Kuba Wojewódzki ostro podpadł. Miało być zabawnie

Kuba Wojewódzki od lat próbuje być dowcipny, ale nie zawsze mu to wychodzi. Niedawno w swoim programie opowiedział żart przy satyryku Marcinie Dańcu. Ten wyglądał na mocno zażenowanego dowcipem. Podczas rozmowy pojawił się także wątek Krzysztofa Daukszewicza. Oberwało się stacji, w której emitowany był program, czyli TVN, i wybuchła spora afera. Tym razem Kuba Wojewódzki zagrał na własny rachunek i zamieścił mocno kontrowersyjny wpis na swoim profilu na Instagramie. Miało być zabawnie, a wyszło... Samozwańczy król TVN najpewniej chciał nawiązać do afery z youtuberami i nieletnimi dziewczynami. Na wpis Kuby Wojewódzkiego stanowczo zareagowała Maja Staśko. "Powiatowy" ostro jej podpadł!

Maja Staśko oburzona zachowaniem Kuby Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki zamieścił bowiem swoje stare zdjęcie z podpisem: "Rok 1993. On jeszcze nie wie, że część jego przyszłych partnerek nie przyszła jeszcze na świat". Maja Staśko zrobiła screen wpisu samozwańczego króla TVN i nie kryła swojego oburzenia. - Osoby publiczne mogą wzmocnić głos ofiar, oddać im przestrzeń, godność i sprawczość, zachęcić inne do opowiadania o krzywdach. Mogą też zrobić pranka, zbaitować, podważyć zaufanie do ofiar i wykorzystać to do promocji swojego programu - skomentowała aktywistka.

i Autor: Twitter Staśko i Wojewódzki