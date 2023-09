Gargamel oskarżony przez byłą dziewczynę o stosowanie przemocy. Youtuber przyznał się do nałogu

Ach co to był za ślub!

Sitek w 2017 roku rozpoczął współpracę z Gargamelem jako "Jacex Dowóz Wideo" prowadzili oni transmisje na żywo w internecie. Potem założyli "Dwóch Typów Podcast". Po doniesieniach medialnych na temat Gargamela, youtuber postanowił o zakończeniu wspólnej działalności. - Kończę "Dwóch Typów Podcast" i zawieszam Jacex. Znikam, żeby wszystko dobrze przemyśleć - napisał na X. W oświadczeniu potępił zachowanie kolegi wobec partnerki. - Jestem przerażony przemocą werbalną i fizyczna, której Kuba dopuścił się wobec Laury, jest ona nieakceptowalna. Czuję złość i smutek, że osoba, której ufałem, okazała się do tego zdolna - napisał.

Laura była niepełnoletnia, gdy związała się z Gargamelem

Na TikToku dziewczyna posługująca się pseudonimie lauraklaus opowiedziała o patologicznej relacji z Jakubem Chuptysiem, Zdradziła jak Gargamel traktował ją w latach 2020-2021, kiedy nie miała jeszcze 18 lat. Wyznała, że mówi dopiero to dopiero teraz, gdyż bała się swojego byłego partnera, ale dziś już może o tym gadać, bo mieszka zagranicą i odzyskała równowagę psychiczną. - Bałam się, że chorzy i mizoginistyczni fani Kuby zrobią mi krzywdę. (...) Mam już dość siedzenia cicho. Mam dość tego, że inne ofiary takich osób również siedzą cicho. Ze strachu przed konsekwencjami - mówi na filmiku lauraklaus. - W 2020 roku padłam ofiarą groomingu (uwodzenia dziecka przez dorosłego w celu wykorzystania - przyp.) i agresywnych zachowań przez znanego wam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat jak zaczęliśmy spotykać. (…) Nagrywam ten filmik, ponieważ głośno zrobiło się o innej sprawie wykorzystywania osoby nieletniej przez osobę wpływową - powiedziała była Gargamela, odnosząc się najpewniej do wywiadu, w którym influencerka Olciak93 wyznała, że gdy miała 13-14 lat, youtuber Stuu (Stuart Kluz-Burton) zachęcał, żeby wysłała mu swoje „miłe zdjęcia” i robił aluzje seksualne - czytamy na wirtualnemedia.pl.

- Od samego początku tej relacji Kuba był wobec mnie zajebiście przemocowy. Kontrolował całe moje życie, zabraniał spotykać mi się z kimkolwiek. Wszelkie wyzwiska, stosowanie przemocy psychicznej, a później również fizycznej, były na porządku dziennym" - wyznała lauraklaus.. - Nasz związek trwał do 2021 roku, do incydentu, kiedy pijany Kuba wparował do mojego mieszkania, zaczął mnie wyzywać, szarpać mnie - dodała dziewczyna, która na dowód swoich słów przedstawiła nagrania i skriny wiadomości wymienianych z Gargamelem

Gargamel przeprosił za swoje zachowanie. Tłumaczył się nałogiem

- Przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów - to co zrobiłem w 2020 jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale jestem gotowy przyjąć wszelkie konsekwencje tych działań - napisał na Facebooku Jakub Chuptyś. Przyznał się, że walczył wówczas z chorobą alkoholową. Pod koniec 2021 roku poszedł na odwyk i podjął leczenie. - O mojej trzeźwości często mówię na streamach. Pracuję nad sobą i z roku na rok staram się być lepszym człowiekiem. wiem, że nic nie jest w stanie odwrócić tego co zrobiłem, skupiam się na dalszej pracy nad sobą. I znów - z całego serca przepraszam - dodał Chuptyś.