Kulisy "Tańca z gwiazdami"! Kevin tuż przy Roxie, nogi Kasprzyk i ukochana Hakiela bez brwi

"Taniec z gwiazdami": wybuczano wynik!

W 6. odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" doszło do kilku szokujących scen. Conan Kaźmierski, syn Dagmary Kaźmierskiej, wpadł na scenę i pokłócił się z Iwoną Pavlović, rzucając w jej stronę że "jakby miała takie nogi to by kroku nie zrobiła", nawiązując do kontuzji Dagmary.

Nie tylko on jeden "wtargnął" na scenę - wpadła na nią też Iwona Pavlović po występie Roxie Wegiel, by się jej pokłonić, oraz Ewa Kasprzyk by rzucić się w ramiona... Macieja Musiała i odtańczyć z nim fragment układu.

Prawdziwą sensacją odcinka okazał się jednak wynik - z programem pożegnał się świetnie tańczący Aleks Mackiewicz, a została - ponownie - wyratowana głosami widzów Dagmara Kaźmierska... która - umówmy się - wypadła bardzo kiepsko. Werdykt był tak szokujący, że został dosłownie wybuczany przez publiczność w studio!

Widzowie W SZOKU! Po werdykcie rozległo się BUCZENIE!

"Taniec z gwiazdami": Co działo się za kulisami?

Paparazzi "przyłapali" gwiazdy opuszczające budynek, w którym kręcony jest "Taniec z gwiazdami". Wśród nich można było dostrzec Kevina Mgleja, ukochanego Roxie Wegiel, który tradycyjnie eskortował narzeczoną i nie opuszczał jej nawet na krok oraz zachwyconą swoim wynikiem Dagmarę.

W oczy rzuciła się też Ewa Kasprzyk w bardzo odważnej, ultra-krótkiej kreacji która podkreślała jej zgrabne nogi. Uwagę zwracała też ukochana Marcina Hakiela, Dominika, która za sprawą przedziwnego zabiegu makijażowego kompletnie straciła brwi... Ale nadal dzielnie kibicowała swojemu partnerowi, jak co tydzień, w towarzystwie jego córki ze związku z Kasią Cichopek, 11-letniej Helenki, która ze studia odjechała... na wrotkach.

Z Maciejem Musiałem pojawił się z kolei ojciec, również bardzo znany aktor, Andrzej Musiał. Wśród gości programu znalazł się również 69-letni Marek Włodarczyk z o 38 lat młodszą partnerką, Sandrą Kościelak - również aktorką

Wszystkie zdjęcia z kulis programu możecie zobaczyć poniżej w naszej galerii:

Dagmara Kaźmierska lada chwila ma urodziny. Wiemy, jak będzie świętować