Kurowska zrezygnowała z marzeń. Te słowa łapią za serce

Joanna Kurowska od jakiegoś czasu wspominała, że chętnie wzięłaby udział w "Tańcu z Gwiazdami". Aktorka niedawno wyjawiła, iż otrzymała taką propozycję. Niestety bardzo szybko dotarło do niej, że nie może jej przyjąć.

Joanna Kurowska wyjawiła prawdę na temat swoich marzeń

Joanna Kurowska w rozmowie z dziennikarzami portalu fakt.pl wyjawiła, że nie może przyjąć propozycji udziału w "TzG". Przyznała, że nie chciałaby znaleźć się w sytuacji, kiedy do kolejnych odcinków przechodzi tylko i wyłącznie dzięki współczuciu widzów.

Okazuje się, że Kurowska w 2023 roku złamała nogę. To właśnie w tym czasie otrzymała propozycję udziału w "TzG".

"Byłam na wakacjach, chciałam przestawić sobie leżak. Niestety, nie zauważyłam jamki w ziemi, wpadłam w nią i doznałam skomplikowanego złamania w obrębie stawu skokowego. Miałam operację, założono mi śruby i gips" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami.

Joanna po zakończeniu leczenia i trudnej rehabilitacji otrzymała propozycję udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Wyjawiła jednak, że odmówiła, czego nie może do tej pory odżałować.

"Dostałam propozycję wystąpienia na parkiecie, ale ja ją odrzuciłam. Bardzo lubię program i chętnie go oglądam. Niestety, ale w zeszłym roku złamałam nogę i nie chciałam, żeby na mnie patrzyła komisja ze współczuciem. Nie, do takiego programu musi pójść ktoś, kto jest sprawny i da z siebie wszystko, co najlepsze" - powiedziała w rozmowie.

Na koniec rozmowy Kurowska wyznała, że chętnie widziałaby swoją osobę w jury programu. Ciekawe czy jej prośba trafi do odpowiednich osób.

"Bardzo chętnie zobaczyłabym siebie w komisji. Myślę, że jako jurorka dałabym radę. Nie jestem oczywiście jakoś szczególną znawczynią tańca, ale przecież tam w komisji nie zawsze są specjaliści tematu. Ale jestem za to bardzo wygimnastykowana. Nawet w jednym ze spektaklów robię szpagat. Tak że ćwiczenia i taniec są mi bardzo bliskie" - powiedziała w rozmowie z "Faktem" Kurowska.

