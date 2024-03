Małgorzata Ostrowska-Królikowska i krzywdzące plotki na jej temat

Małgorzata Ostrowska-Królikowska z impetem wkroczyła do programu "Taniec z gwiazdami". Mimo że była najstarszą uczestniczką polsatowskiego show, nie wymiękła i kondycyjnie dawała sobie radę. Pokazała też trochę umiejętności tanecznych. Niestety, mimo to, słynna Grażynka z "Klanu" odpadła z "Tańca z gwiazdami" już po trzecim odcinku. Tym samym straciła sporo pieniędzy. Według szacunków, Małgorzata Ostrowska-Królikowska w show mogła zarobić jeszcze 80 tys. złotych. Po odpadnięciu aktorki w sieci pojawiły się teorie spiskowe sugerujące, że wszystkiemu winny jest... jej syn Antek Królikowski, który słynie z zamiłowania do skandali. Na dodatek "życzliwi" kolportowali niczym nieuzasadnione plotki o tym, jaka naprawdę jest Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Tego już było za wiele. Głos na temat gwiazdy serialu "Klan" zabrała jej wieloletnia przyjaciółka - Joanna Kurowska.

Joanna Kurowska o Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej: To, co ludzie opisują, jest rzeczą nikczemną

Aktorka nie gryzła się w język i w mocnych słowach odniosła się do krzywdzących plotek. Padły nawet słowa o nikczemności! Joanna Kurowska o Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej wypowiada się w samych superlatywach. Jak czytamy w portalu Shownews.pl., aktorka przekonuje, że "Ostrowska-Królikowska jest do rany przyłóż, a ludzie piszą przykre rzeczy, bo nie znają jej osobiście". - Ale co to znaczy krzywo spojrzała? A ktoś był przy tym? Widział to? Wie, jaki miała dzień? Ludzie po prostu widzą pewien urywek czegoś wyrwany z kontekstu i to opisują, co jest rzeczą nikczemną, uważam - piekliła się Joanna Kurowska w rozmowie z wspomnianym serwisem. Na tym nie poprzestała. - Albo ktoś napisał: "Nie lubię jej, bo ma wstrętny charakter". A znasz tę osobę? Zjadłaś z nią beczkę soli? Byłaś z nią na wczasach, że dowiedziałaś się o jej fatalnym charakterze czy o podłości? Ludzie piszą dla samego pisania źle - oceniła przyjaciółka Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej.

