Krzysztof Rutkowski marnuje drogie perfumy. Wszystko dla tradycji

mga 9:29

Znany detektyw z Łodzi, to nie tylko jego oryginalna fryzura i okulary przeciwsłoneczne. To także drogie zegarki i markowe gadżety, a także luksusowe perfumy. Krzysztof Rutkowski zdradził, że ich nie oszczędza, gdyż służą mu do pewnego rytuału związanego związanego ze świętami wielkanocnymi.