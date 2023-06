Dorociński chciał grać w zachodnich produkcjach, więc zrobił TO! Nie każdy dałby radę. Niesamowita determinacja

"Polskie nastolatki tyją najszybciej w Europie i czas najwyższy ten proces zatrzymać" - czytamy w informacji na temat akcji "Poruszamy Polskę". To działania, które zespół ekspertów Leszka Klimasa zaplanował po to, by przekazać młodym osobom, jak realnie powinny się dziś odżywiać oraz ruszać. Chcą uświadamiać dzieci i młodzież w temacie współczesnych zagrożeń, jak również konsekwencji zdrowotnych szkodliwych nawyków żywieniowych.

Leszek Klimas i Filip Chajzer poruszą całą Polskę! Ich wspólna akcja uratuje miliony dzieci. Znamy szczegóły

"Niby banalne, ale w dzisiejszym świecie wszechobecnego przetworzonego jedzenia i ruchu, który odbywa się głównie palcem po ekranie telefonu, te proste sprawy stają się polem minowym dla dzieci i ich rodziców" - słyszymy od ekspertów.

Akcja jest non-profitowa i wynika z potrzeby zmiany. Ruszy już 22 czerwca o godz. 10 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Żarach, czyli rodzinnym mieście Leszka Klimasa.

Kim jest Leszek Klimas?

Leszek Klimas to mistrz świata w sylwetce atletycznej, ma wiedzę i doświadczenie w zakresie sportu i zdrowego odżywiania. Filip Chajzer zaś od lat angażuje się w promocję najważniejszych społecznych inicjatyw. Dzięki swojej popularności wśród młodych osób dociera z przekazem do ogromnej liczby dzieci i nastolatków.