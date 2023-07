Mówili, że jest najprzystojniejszym polskim aktorem. Tak wygląda w wieku 75 lat!

Grał w "Potopie" i "Złotopolskich"

Mówili, że jest najprzystojniejszym polskim aktorem. Padliśmy, gdy zobaczyliśmy jak Leszek Teleszyński wygląda w wieku 75 lat!

Leszek Teleszyński przez kilka dekad był prawdziwym bożyszczem kobiet. Widzowie mówili, że jest on najprzystojniejszym polskim aktorem. Jeszcze gdy był po 50-tce, robił furorę w serialu "Złotopolscy", gdzie wcielił się w postać nie do końca przyjemnego senatora Jerzego Kowalskiego. Jego serialowymi żonami były Ewa Kasprzyk i Renata Gabryjelska. Co obecnie dzieje się z aktorem? Padliśmy, gdy zobaczyliśmy, jak Leszek Teleszyński wygląda w wieku 75 lat!