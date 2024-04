Sylwia Grzeszczak i Liber współpracowali po rozstaniu. Stworzyli utwór "Motyle"

Sylwia Grzeszczak i Liber, czyli Marcin Piotrowski, we wrześniu 2023 roku wydali sensacyjne oświadczenie o rozstaniu. - Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu. Przyjaźnimy i szanujemy się. Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy razem na scenę, tak jak miało to miejsce na festiwalu w Sopocie - czytaliśmy w komunikacie. Faktycznie zawodowo Sylwia Grzeszczak i Liber nadal grali w jednym teamie, czego efektem jest choćby znakomita ballada "Motyle", która z miejsca stała się wielkim przebojem. Słowa do tego przejmującego kawałka napisał właśnie Marcin Piotrowski. Uwagę fanów przykuł przede wszystkim refren. Doszukiwali się oni nawet ukrytego sensu piosenki.- - Czy to stracony czas? Tego nie powiem o Tobie nigdy. Spotkam cię w tylu snach, choć poranki przywitam z kimś innym - śpiewa Sylwia Grzeszczak. - Będę śnić o tobie, o naszych dniach, nieraz. Czy tak się musiało stać? W brzuchu motyle, a w sercu igły - tak brzmi kolejny fragment. To jednak nic w porównaniu do najnowszego kawałka Libera. Tym razem piosenka powstała bez udziału jego byłej partnerki. Raper sam śpiewa kawałek o intrygującym tytule "Wilk".

Nowy utwór Libera "Wilk" odnosi się do Sylwii Grzeszczak? Piosenkarka zamieściła nietypową relację

Słowa najnowszego utworu Libera zastanawiają. Wielu fanów podejrzewa, że odnoszą się one do Sylwii Grzeszczak. Tego jednak nie wiemy. - Taka ładna i w porządku, ale już eks, od niedawna już eks. Pomyślałem, że to potrwa dłużej niż dzień czy pięć tygodni. Nie ma to znaczenia, bo czuję już, że się włączył samotny wilk (...). Już nikt nie będzie mówił mi, co mam robić, żyję jak wilk (...). Mało mam powietrza, lubię nasz dom, ale muszę wyjść, bo napisane mam "uciekać", w DNA kod - słyszymy w piosence "Wilk". Sylwia Grzeszczak po opublikowaniu kawałka Libera wrzuciła nietypową relację na Instagrama. Widzimy w niej... watę cukrową i tajemnicze sześć słów: "Niech słowa mają smak cukrowych wat...". Czy ta sentencja ma coś wspólnego z "Wilkiem" Libera? Prawdę pewnie zna tylko Sylwia Grzeszczak. I raczej się nią nie podzieli...

W naszej galerii prezentujemy wspólne zdjęcia Sylwii Grzeszczak i Libera

i Autor: Instagram Sylwia Grzeszczak Instagram