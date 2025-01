Lidia Popiel i Bogusław Linda tworzą szczęśliwą relację od ponad 30 lat. Para w polskim show-biznesie uchodzi za jedną z bardziej tajemniczych. Zakochani bowiem dbają o swoją prywatność i niezbyt często udzielają wywiadów na swój temat. Niedawno jednak polska fotografka i modelka zrobiła wyjątek i w rozmowie z "Super Expressem" uchyliła rąbka tajemnicy.

Lidia Popiel nie raz pokazała, że rodzina jest dla niej niezwykle ważna. Na jej instagramowym koncie znajdziemy masę zdjęć jej męża oraz ukochanej córki, która spełnia się jako modelka. Fotografka w rozmowie z nami wyznała, że bliscy są dla niej priorytetem.

Warto mieć takie zaplecze, że zawsze jest ktoś, do kogo można się zwrócić, kto pomoże - tak zwany dom, jakkolwiek by to nazwać, z rodziną czy przyjaciółmi. To gdzieś jest po prostu bardzo pomocne. Nie warto czekać na coś, co może się wydarzyć wielkiego, tylko raczej poświęcić się, doceniać drobne gesty - mówiła nam Lidia Popiel.