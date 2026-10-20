Liroy od lat walczy o dzieci. Teraz sąd zdecydował, z kim zamieszkają

Liroy i Joanna Krochmalska: Rozstanie po dwudziestu latach

Piotr "Liroy" Marzec i Joanna Krochmalska poznali się w 2001 roku podczas sesji zdjęciowej do albumu muzyka. Od razu połączyła ich nić porozumienia. Początkowo tylko się przyjaźnili - raper przechodził właśnie kryzys w związku, a fotografka miała za sobą toksyczną relację.

Po kilku miesiącach znajomości postanowili dać sobie szansę. Chociaż ich związek kilka razy był wystawiany na próbę, to przeżyli u swego boku niemal dwadzieścia lat. Pobrali się w 2012 roku i doczekali trójki dzieci: Michelle, Piotra i Dekstera.

Małżeństwo Liroya i Joanny Krochmalskiej przetrwało niespełna dziesięć lat i zakończyło się głośnym rozwodem. Rozwód otrzymali w 2022 roku. Po oficjalnym zakończeniu małżeństwa rozpoczęli kolejną sądową batalię. Tym razem o prawo do opieki nad dziećmi.

Joanna Krochmalska twierdziła, że raper niespodziewanie odszedł od niej i dzieci, a następnie nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego. Zarzucała mu również agresywne zachowanie i stosowanie przemocy. Liroy z kolei oskarżał byłą żonę o przemoc wobec dzieci.

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Liroy doczekał się przełomu w sądzie. Chodzi o jego dzieci

W sierpniu 2024 roku Sąd Okręgowy zdecydował, że ich miejscem zamieszkania powinno być miejsce zamieszkania matki. Po tym Marzec nawiązał współpracę z kancelarią, której prawnicy zakwestionowali wcześniejszą opinię specjalistów i zabiegali o ponowne przyjrzenie się sytuacji dzieci.

W listopadzie 2025 r. sąd zmienił wcześniejsze postanowienie i zdecydował, że dzieci mają mieszkać z ojcem. Pełnomocnik matki złożył zażalenie, ale Sąd Okręgowy je oddalił. We wtorek, 20 października na stronie kancelarii ukazało się oświadczenie, w którym poinformowano o nowym, korzystnym dla muzyka wyroku.

20 października Sąd I instancji ustalił, że miejscem zamieszkania małoletnich dzieci jest miejsce zamieszkania ich ojca. Tym samym zakończył się etap postępowania przed Sądem I instancji - przekazano na stronie kancelarii.

W oświadczeniu przekazano również, że władza rodzicielska matki dzieci została ograniczona. Joanna Krochmalska prawo do uzyskiwania informacji o dzieciach.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia we wtorkowe popołudnie ogłosił postanowienie.

[Sąd postanowił – red.] w ustępie pierwszym oddalić w całości wniosek Joanny Krochmalskiej. W ustępie drugim oddalić wniosek Piotra Liroy-Marzec o pozbawieniu Joanny Krochmalskiej władzy rodzicielskiej. W ustępie trzecim stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej Piotrowi Liroy-Marzec z urzędu. W ustępie czwartym stwierdzić, że każdorazowym miejscem zamieszkania małoletnich Piotra Marca oraz Dekstera Marca jest miejsce zamieszkania ojca, Piotra Liroy-Marzec. W ustępie piątym ograniczyć Joannie Krochmalskiej władzę rodzicielską względem małoletnich Piotra Marzec i Dekstera Marzec, pozostawiając jej prawo do zasięgania informacji dotyczących edukacji, postępów edukacyjnych oraz leczenia małoletnich [...].

Dzisiejsze postanowienie sądu zakończyło kolejny etap w sprawie. Należy jednak zaznaczyć, że wyrok nie jest prawomocny. Nie oznacza to więc zakończenia sądowej batalii między byłymi małżonkami.

Liroy zawsze podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina. Sam ma za sobą trudne dzieciństwo. Między innymi, dlatego chciał stworzyć swoim dzieciom stabilny dom. W 2024 roku poślubił swoją partnerkę Dorotę. Rok później powitali na świecie syna Ignacego. Stanowią również rodzinę zastępczą dla nastoletniego Tymka.

Piotr Liroy-Marzec ma również niezwykle bliską relację ze swoim o dwanaście lat młodszym pasierbem. Miał zaledwie 20-lat, gdy związał się z matką Konrada. Mimo niewielkiej różnicy wieku dla muzyka jest on najstarszym synem.

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QUIZ. Słynny raper Liroy pochodzi z Kielc. Co o nim wiesz, znasz słowa piosenek? Pytanie 1 z 10 Jaki numer miało mieszkanie Piotra Marca "Liroya" w bloku przy ulicy Pocieszki 10 w Kielcach? Śpiewał o nim w jednej z piosenek. 15 11 20 19 Następne pytanie