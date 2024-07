W ostatni weekend czerwca 2024 wydało się, że Liroy wziął ślub. Jego wybranką jest piękna blondynka o imieniu Dorota. Już samo to, że 52-letni raper znowu zmienił stan cywilny, było nie lada sensacją. To jednak nie wszystko. Gdy dotarły do nas informacje o tym, co działo się na weselu Liroya, oniemieliśmy. W hotelu, gdzie odbywała się impreza, przebywała pewna kobieta, która w rozmowie z portalem Świat Gwiazd ujawniła, co zobaczyła na tajnym weselu byłego posła. - Byłam jednym z gości zajazdu i nie spodziewałam się, że trafię akurat na wesele Liroya. Wśród gości dostrzegłam między innymi Antka Królikowskiego. Impreza na pewno była udana, widać było szczęście u młodej pary i rozbawionych gości. Chętnie robili sobie zdjęcia. Nowa żona Liroya jest naprawdę śliczna - zaznaczyła informatorka serwisu.

Kto by się spodziewał tego, że na weselu Liroya pojawi się Antek Królikowski?! Aktor po różnych życiowych zawirowaniach znalazł się raczej na uboczu świata show-biznesu. Jak widać jednak, z Liroyem łączy go szczególna komitywa. Panowie zakumplowali się na planie programu ""Przez Atlantyk", w którym Antek Królikowski wyznał, że choruje na stwardnienie rozsiane. Na tajnym weselu Liroya znanych twarzy było więcej. Śpiewała Maria Sadowska, która wykonała przejmujący utwór "Kocham Cię".

Przypomnijmy, że Liroy niedawno rozwiódł się z Joanną Krochmalską, z którą ma trójkę dzieci. Rozstanie z byłą małżonką przebiegło w bardzo napiętej atmosferze. Mamy nadzieję, że w kolejnym małżeństwie obędzie się bez awantur.

