Ilona Ostrowska to polska aktorka znana z pracy w filmie, telewizji i teatrze. Popularność zdobyła głównie dzięki roli Lucy Wilskiej w kultowym już polskim serialu telewizyjnym "Ranczo," emitowanym na antenie TVP od 2006 do 2016 roku. Rola ta uczyniła ją rozpoznawalną w całej Polsce i przyniosła jej oddaną rzeszę fanów. Ostrowska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, jedną z czołowych szkół aktorskich w Polsce. Oprócz "Rancza" wystąpiła w wielu innych programach telewizyjnych, filmach i spektaklach teatralnych. Jej role filmowe chwalone są za głębię i autentyczność.

Ilona Ostrowska chwali się córką. Miłosława Borcuch kończy 18 lat

Jej życie prywatne również przyciąga uwagę mediów i fanów. Ostrowska była dwukrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był aktor i reżyser Jacek Borcuch, z którym ma córkę Miłosławę, urodzoną w 2006 roku. Małżeństwo to zakończyło się rozwodem w 2012 roku. Po rozstaniu z Borcuchem Ostrowska związała się z Patrykiem Stawińskim, muzykiem zespołu Kobiety. Para wzięła ślub w 2014 roku. Ilona Ostrowska, choć jest osobą publiczną, stara się chronić swoją prywatność. Rzadko udziela wywiadów na temat swojego życia prywatnego, skupiając się przede wszystkim na swojej karierze zawodowej. Ostatnio zdarza jednak chwalić na Instagramie córką. Miłosława w tym roku zdawała maturę, a 19 czerwca skończyła 18 lat. Z tej okazji Ostrowska opublikowała zdjęcie z córką, które podpisała "Moja osiemnastka". Pod postem szybko popłynęły życzenia. "Sto lat i pięknego dorosłego życia z elementami dziecięcej spontaniczności. Wiwat!!" - napisał jedne z obserwatorów, a my dołączamy do życzeń. Wszystkiego najlepszego!

