Co za metamorfoza

Porażające! Na słynnym nagraniu to nie był Gabriel Seweryn?! "Znałam go osobiście"

Łukasz Demon nie żyje. Tajemnicze okoliczności śmierci 42-latka

Informacja o tym, że Łukasz Motyka, czyli Łukasz Demon, nie żyje, obiegła internet 5 grudnia. Ci, który śledzą serwis YouTube, zapewne natknęli się na gwiazdora specjalizującego się w testowaniu wyjątkowo ostrych potraw. Okoliczności śmierci 42-latka są wyjątkowo tajemnicze. Zawodnik Fame MMA Marcin Malczyński skontaktował się ze znajomymi Łukasza Demona. Według ich relacji z popularnym YouTuberem nie było kontaktu. Mieli zapasowe klucze, więc weszli do mieszkania Łukasza Demona. Na miejsce przyjechała karetka i potwierdziła zgon gwiazdora internetu. O śmierci Motyki informował także Michał Cichy, dziennikarz, który od lat specjalizuje się w frikowych walkach. To właśnie on podał sensacyjną informację o tym, że Łukasz Demon miał walczyć w Fame MMA. Wiadomość potwierdził "potężny włodarz" organizacji Wojtek Gola.

Łukasz Demon miał walczyć w Fame MMA. Wojtek Gola potwierdził

- Nie żyje Łukasz Motyka, znany w internecie jako Łukasz Demon. Zasłynął tym, że był mistrzem jedzenia najostrzejszych potraw czy sosów. Miał 42 lata. Od jakiegoś czasu wiedziałem, że miał podpisany kontrakt z FAME i przed sobą debiut w 2024. Świeć Panie nad Jego duszą - napisał Michał Cichy. Wojtek Gola przed śmiercią Łukasza Demona zdążył się z nim spotkać. - Byłeś zawsze uśmiechnięty, pełen energii, miałeś tyle planów, tak bardzo cieszyłeś się, że w przyszłym roku wejdziesz do oktagonu... - napisał włodarz Fame MMA. - Cieszę się, że mogliśmy się lepiej poznać. Spoczywaj w pokoju Łukasz - dodał Wojtek Gola.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia grobu Gabriela Seweryna