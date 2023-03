i Autor: Łukasz Gajdzis/FACEBOOK

Wielka strata

Łukasz Gajdzis nie żyje! Słynny aktor i dyrektor Teatru Polskiego umarł bardzo młodo

Łukasz Gajdzis nie żyje! Słynny aktor i dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, można było podziwiać go między innymi w takich serialach jak "Na Wspólnej", "Komisarz Alex" czy "Kryminalni". Reżyserował również kilka spektakli teatralnych. Niestety, umarł bardzo młodo. Miał zaledwie 38 lat. Co się stało? To pytanie zadaje sobie wielu jego fanów.