Polsat kusi Macieja Kurzajewskiego! Szykuje się POTĘŻNA zmiana!

Maciej Kurzajewski w Polsat Sport?

Maciej Kurzajewski w TVP ma za sobą dość długą karierę. Zaczynał na antenie w 1993 roku, po wygraniu konkursu na dziennikarza redakcji sportowej. Był wtedy studentem pierwszego roku! W 1997 "zdradził" TVP na rzecz TVN, ale szybko powrócił na łono stacji-matki. Od 2002 drugiego roku prowadził liczne programy sportowe i rozrywkowe, między innymi "Sportowy Express", "Kawę czy Herbatę", "Świat się kręci", "Gwiazdy tańczą na lodzie" czy "Kocham Cię, Polsko!".

Kurzajewski i Cichopek zwolnieni z "Pytania na śniadanie"

W ostatnich latach, w duecie z obecną partnerką życiową, Kasią Cichopek (41 l.), tworzył parę prowadzących w "Pytaniu na śniadanie". Po zmianie władz TVP oboje spotkała przykra niespodzianka - zostali zwolnieni z popularnej śniadaniówki, choć nie ze stacji - Kasia pozostała gwiazdą "M jak miłość", a Maciej wciąż działa w redakcji sportowej...

Szykuje się transferowa bomba z TVP do Polsatu!

Jak udało nam się ustalić - od dłuższego czasu trwają negocjacje w sprawie transferu Kurzajewskiego do Polsatu, a konkretniej - do redakcji Polsatu Sport. "Stacja bardzo miałaby ogromny pożytek z pozyskania takiej gwiazdy, a dyrektor Edward Miszczak ma też dla niego plany na przyszłość. Niewykluczone, że związane z nowym programem śniadaniowym, nad którym pracuje Polsat" - zdradza nasze źródło. Czy to znaczy, że spróbują skusić również Kasię? To by była prawdziwa transferowa bomba!

Sam zainteresowany nie chce komentować doniesień o zmianie pracy i w rozmowie z Super Expressem zaprasza, póki co, na produkcje TVP ze swoim udziałem. "Do zobaczenia podczas największych sportowych wydarzeń 2024 roku w TVP Sport, polecam również teleturniej "Giganci Historii" na antenie TVP Historia" - mówi nam.

Mikołaj Roznerski w nowym serialu TVP! Zwiastun Będziemy razem mieszkać Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.