Maciej Orłoś dostał propozycję pracy w TVP! Ujawnił szczegóły dotyczące zmian na Woronicza!

Maciej Orłoś to legenda polskiego dziennikarstwa. Z Telewizją Polską związany od 1991 roku, kiedy to po raz pierwszy poprowadził kultowy program informacyjny "Teleexpress". Prowadził go przez 25 lat. W czerwcu 1998 prowadził również weekendowe wydania Wiadomości w parze z Barbarą Górską. Choć z Telewizją Polską dziennikarz nie jest związany już od 2016 roku, to nadal jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Jego kanały na Youtubie śledzi 200 tysięcy ludzi! Niedawno media rozpisywały się o rzekomym powrocie dziennikarza do TVP. Teraz sam wyznał, że dostał już nawet ofertę! Poznajcie szczegóły!

Maciej Orłoś dostał propozycje pracy w TVP! Ujawnia kulisy zmian na Woronicza!

Maciej Orłoś pożegnał się z Telewizją Polską w 2016 roku po 25-ciu latach prowadzenia "Teleexpresu". Teraz w rozmowie z "Faktem" wyznał, że dostał już propozycje powrotu na Woronicza, przy okazji zdradził kulisy wielkich zmian na Woronicza.

- To jest kwestia najbliższych dni, dlatego że wiadomo, dzieje się. Dzieje się bardzo dużo. Oczywiście, to nie są moje decyzje, ale z tego, co wiem, to jest bardzo taka mocna, silna wola, żeby Telewizja Polska zmieniła się jeszcze przed świętami - powiedział "Faktowi".

Zobacz poniższą galerię: