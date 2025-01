Jerzy Stuhr odszedł w lipcu 2024 roku. Przed śmiercią popularny aktor miał nie lada problemy. 75-letni gwiazdor spowodował wypadek samochodowy - wydarzenie było głośno komentowane w mediach. Stuhr potrącił bowiem motocyklistę, a następnie próbował uciec z miejsca zdarzenia. Kiedy zatrzymali go funkcjonariusze policji, na jaw wyszło, że aktor miał 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Całe wydarzenie rzuciło cień na dotychczasowy dorobek wielkiego aktora.

Jakiś czas temu Maciej Stuhr udzielił wywiadu Piotrowi Jaconiowi. Syn znanego aktora postanowił wrócić wspomnieniami do wypadku, w którym Jerzemu Stuhrowi odebrano prawo jazdy.

Okazuje się, że nieszczęśliwy wypadek odbił się nie tylko na Jerzym, ale na całej rodzinie Stuhrów. Konsekwencje czynów ojca były opłakane.

To był też ciężki moment i dla całej rodziny, i dla niego. I on właściwie pierwszy raz w życiu musiał się skonfrontować z tym, że jest winny jakiejś sytuacji. Myślę, że nie był już w stanie tego zrobić do końca, właśnie ze względu na stan zdrowia. (...) Nie do końca wiedział, jak funkcjonuje dzisiaj świat medialny. Dla niego to był klasyczny upadek z wysokiego konia. Bardzo chciał, żeby go ktoś przytulił i powiedział, że "wszystko już będzie dobrze". A to się nie działo. Wręcz przeciwnie. Więc on zaczynał czasami wierzgać. I dość trudne to było do opanowania i kontrolowania. Myśmy tam jako rodzina próbowali wiele rzeczy łagodzić i otwierać mu oczy, ale to było bardzo trudne zadanie. I cała ta sytuacja to był kolejny krok w dół. Niestety, w jego stanie zdrowia też - powiedziła Maciej na antenie TVN24.