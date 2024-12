Maciej Stuhr w mocnych słowach o zmarłym ojcu. "Było mi wstyd"

Jerzy Stuhr: Pijacki rajd i kontrowersyjna "spowiedź"

Na początku lipca tego roku zmarł Jerzy Stuhr. Nie jest tajemnicą, że od aktor od wielu lat miał poważne problemy ze zdrowiem. Zmagał się m.in. z nowotworem i kilka razy przechodził operacje. Jego śmierć pogrążyła w żałobie bliskich aktora oraz całe środowisko artystyczne.

Jerzy Stuhr niemal od początku swojej kariery cieszył się sporym szacunkiem widzów i osób związanych z branżą filmową. Dwa lata temu doszło do zdarzenia, które nadszarpnęło jego wizerunkiem. Aktor w połowie października 2022 roku potrącił motocyklistę. Chciał uciec z miejsca zdarzenia. Po jego zatrzymaniu okazało się, że kierował samochodem po spożyciu alkoholu.

O zdarzeniu zrobiło się głośno, a opinia publiczna potępiła wyczyn artysty. Jerzy Stuhr długo nie komentował swojego wyczynu. Gdy w końcu przerwał milczenie, zdecydowanie nie pomógł sobie w poprawie nadszarpniętego wizerunku. W rozmowie z portalem Plejada stwierdził, że jest niewinny, a całe zdarzenie było zaledwie kolizją i "tak naprawdę nic nie zrobił".

Z kolei w wywiadzie dla gazeta.pl, aktor dał do zrozumienia, że żałuje przeprosin, które zamieścił na profilu swojego syna zaraz po pijackim rajdzie. Jego słowa wywołały falę krytyki, a aktor później tłumaczył się ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi.

Zobacz również: Wstrząsające słowa Macieja Stuhra o żałobie! Jerzy Stuhr zmarł w lipcu

Maciej Stuhr wstydził się za ojca

Czyny aktora potępił również jego syn, Maciej Stuhr. Sam musiał odpierać ataki m.in. w mediach społecznościowych. Starał się jednak załagodzić sytuację. W programie "Autentyczni" wyznał teraz, że to właśnie wtedy poczuł ogromny wstyd za ojca, z którego przez tyle lat był dumny.

Byłem potwornie zdenerwowany na ojca i na tę całą sytuację. Przeżyłem to ogromnie. On też zresztą. Było to absolutnie karygodne. Nie powinno w ogóle do tego dojść. Pierwszy raz w życiu było mi wstyd za mojego tatę. [...] całe 50 lat byłem dumny - przyznał Maciej.

Stuhr junior starał się przy tym znaleźć pewne wytłumaczenie, nawet jeśli nie do samego wypadku, to chociaż do jego późniejszych wypowiedzi. Stwierdził, że z powodu swojego staniu zdrowie nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co robi i mówi.

Jest taki stan starszych ludzi, który się nazywa demencją. On powoduje, że ludzie w demencji nie tylko nie pamiętają czegoś, nie tylko nie mogą ogarnąć rozumem, ale też na przykład wypierają to, co to złego, co zrobili. I mój tato był trochę w takim stadium - wyjaśnił Maciej Stuhr.

Zobacz również: "Jest lekko niepełnosprawna". Maciej Stuhr w szczerym wyznaniu o córce

Grób Jerzego Stuhra na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Poruszony Maciej Stuhr nie może powstrzymać łez. "Nie wiem, czy dam radę". Wspomniał o ojcu