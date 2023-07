Jerzy Stuhr mówi, że nie czuje się winny kolizji ze swoim udziałem. Dalej padają jeszcze mocniejsze słowa! "Nikomu nic nie zrobiłem"

TVN szykuje nowy hit! Wiemy, co czeka uczestników „The Traitors”. Bajkowy pałac do dopiero początek [ZDJĘCIA]

Jerzy Stuhr w październiku ubiegłego roku potrącił motocyklistę i odjechał miejsca wypadku. Aktor twierdził, że kolizji nie zauważył. Po zatrzymaniu go przez policję i badaniu alkomatem okazało się, że gwiazdor prowadził na podwójnym gazie - urządzenie zarejestrowało 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Od tamtego momentu aktor nie wypowiadał się publicznie w sprawie tego zdarzenia. Teraz w rozmowie z "Plejadą" wrócił pamięcią do tych chwil.

Jerzy Stuhr szczerze o wypadku. "Nie czuję się winny"

Jerzy Stuhr w rozmowie z serwisem został zapytany, czy wracają do jego pamięci dramatyczne wydarzenia z października ubiegłego roku. Aktor odpowiedział wprost.

- Czuję się niewinny, skończyło się na kolizji. Tak naprawdę nic nie zrobiłem, więc wewnętrznie jestem kompletnie czysty. Oczywiście denerwują mnie pomówienia i stosunek prokuratury do mojej osoby, która proponowała coraz wyższe kary i chciała mnie zjeść. Pan Ziobro ścigał pół roku. Powiedzieli, że będą to robić do końca, a ja się zastanawiam: po co? To wręcz filmowa sytuacja, ale chciałbym, żeby już się skończyła - powiedział "Plejadzie", Jerzy Stuhr.

W wywiadzie wspomniano także, o tym, że za kółko wsiadł po spożyciu alkoholu, zapytano go, co wówczas było dla niego najtrudniejsze.

- Bolało mnie, że byłem opluwany w gazetach, przedstawiany jako wyklęty, a przecież nikomu nic nie zrobiłem. Na szczęście przyjaciele stanęli na wysokości zadania. Spotkałem się z dużą życzliwością obcych ludzi, którzy pisali do mnie i wspierali - dodał w rozmowie z "Plejadą".

Zobacz poniższą galerię: Jerzy Stuhr przesłuchany w prokuraturze