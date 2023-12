Maffashion komentuje wspołpracę swoich byłych partnerów. Głos w sprawie zabrała też stylistka gwiazd: "Narcyz i jego latająca małpa"

Maffashion reaguje na współpracę Fabijańskiego i Blu3aby

To było jedno z rozstań, którymi żyła cała Polska. Maffashion w lipcu 2022 roku rozstała się z aktorem, Sebastianem Fabijańskim, z którym ma syna Bastiana. Następnie influencerka związała się z operatorem kamery i początkujący raperem "Blu3aby", który zdobył popularność współpracując m.in. z Maciejem Dąbrowskim na kanale "Z Dvpy". Ich związek jednak też nie potrwał długo. Para rozstała się po kilkunastu miesiącach w październiku tego roku.

Na tym jednak nie koniec przykrych wydarzeń w życiu Maffashion. Zaledwie kilka dni temu doszło do niespodziewanego sojuszu byłych partnerów gwiazdy. Sebastian Fabijański i niejaki Mateusz "Blu3aby" i wyprodukowali wspólnie teledysk do utworu gwiazdora zatytułowanym "SZATAP". To dla Julki był prawdziwy cios w serce. Szczególnie, że jeszcze kilka miesięcy temu, delikatnie mówiąc, panowie nie darzyli się sympatią.

"I chciałabym, abyście wiedzieli... źle to znoszę psychicznie - napisała. Portale - proszę, nie mieszajcie do tych rewelacji mojego synka. Nie wspominajcie o nim! Nie łączcie nas z życiem i zabawami tamtych dwóch. Chcecie to przeczytać? Ok! Nie daję sobie z tym rady. Może samodzielnie byłabym odporniejsza. Ale nie jako matka." - napisała w mediach społecznościowych Maffashion.

Stylistka pociesza Maffashion: "Narcyz i jego latająca małpa"

Julka Kuczyńska udostępniła również "storkę" stylistki gwiazd Karoliny Domaradzkiej, której zdaniem, działania byłych partnetów Maffashion mają posłużyć temu, by jej z premedytacją zaszkodzić.

"Bardzo mi przykro, Julia. Narcyz i jego latająca małpa próbują cię uciszyć, chociaż nic nie mówisz... "- napisała stylistka.

Na te słowa zareagował od razu "Blu3aby" (obecnie posiadający na Instagramie nick "Twooj Stary").

"Pani Karolina Domaradzka (kimkolwiek jest) jest jak widać świetnym przykładem szerzenia hejtu pod szyldem 'powstrzymywania hejtu'. Może jednak lepiej się zająć 'krytykowaniem mody'. Ps. Jak przystało na małpę - zapraszam na banana" - napisał raper.

Również Domaradzka nie omieszkała się zostawić tego bez komentarza. Zamiast jednak odpowiadać na zaczepki, wyjaśniła co oznacza stwierdzenie "latająca małpa".

"Już tłumaczę: Latające małpy to fraza odnosząca się do ludzi, którzy nieświadomie wykonują prace za narcyza lub osobę stosującą przemoc, i pochodzi z "Czarnoksiężnika z krainy Oz", w którym Zła Czarownica z Zachodu rzuca swoje zaklęcia na latające małpy, by te dokuczały jej wrogowi. Terminu "latające małpy" w odniesieniu do narcyzmu użył jako pierwszy Prof. psychologii Vaknin w latach 90-tych." - odpowiedziała stylistka.

