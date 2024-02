Marcin Bosak po rozwodzie pokazał się z nową partnerką! To już oficjalne. Gwiazdor "M jak miłość" potwierdza!

Maffashion, a właściwie Julia Kuczyńska, bo tak naprawdę nazywa się internetowa celebrytka, po głośnym rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim układa sobie życie prywatne na nowo. Co jakiś czas w mediach plotkarskich pojawiają się doniesienia o jej rzekomo nowych partnerach. Teraz Pudelek przeprowadził śledztwo, zgodnie z którym Maffashion miałaby być związana ze słynnym sportowcem. To siatkarz Bartosz Bednorz, do 'którego wzdycha wiele fanek. Jak czytamy, Kuczyńska niedawno uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami reprezentującej ją agencji managerskiej. Zajmujący się jej sprawami zawodowymi Dominik Borkowicz udostępnił na Instagramie zdjęcie z kolacji zorganizowanej w jednej z katowickich restauracji. Internauci od razu zwrócili uwagę na obecność siedzącego obok Maffashion popularnego sportowca. Okazał się nim Bartosz Bednorz - przyjmujący polskiej reprezentacji w siatkówkę mężczyzn", podaje Pudelek.

Maffashion ma nowego chłopaka?! To słynny siatkarz, wszyscy do niego wzdychają. Co za przystojniak

Maffashion również udostępniła sugestywne zdjęcie, pokazując, że jest na kolacji z jakimś mężczyzną. Nie widać co prawda jego twarzy, ale pojawiły się spodnie i - zdaniem fanów - są takie same, jakie nosił na sobie siatkarz. Oczywiście może to być także czysty przypadek.

- Kolejnym dowodem na potwierdzenie ich bliskiej relacji jest będące prawdziwym znakiem naszych czasów wzajemne obserwowanie się na Instagramie. Ponadto nasz informator ujawnił, że influencerka i młodszy od niej o 7 lat siatkarz byli widziani razem na imprezie. Po długim czasie oboje cieszą się statusem singielskim - podaje Pudelek.

Do czasu publikacji naszego materiału ani Bartosz Bednorz, ani Maffashion, nie ustosunkowali się do doniesień medialnych.