Magda Gessler nakarmi Jennifer Lopez. Wiemy, jakie danie dla niej wybrała

Koncert Jennifer Lopez w Warszawie zelektryzował stolicę. Artystka dała niezapomniane, taneczne, pełne energii show. Naprawdę trudno powiedzieć o jej występie coś krytycznego. No i zresztą po co, skoro najbardziej liczyła się zabawa, a tę J.Lo zapewniła ludziom i to w 200%.

Inni chcieli zapewnić rozrywkę także jej. Znany już głównie poza granicami Polski, o ile na pewno ktoś go tam kojarzy, specjalista medycyny estetycznej, który słynie z wyliczania na podstawie zdjęć z Internetu, kto co mógł sobie zrobić i dlaczego tak źle wygląda - Krzysztof Gojdź w rozmowie z prasą zapewnił, że świetnie zna się z Jennifer Lopez i są umówieni na spotkanie po jej koncercie.

- Jutro widzimy się w Warszawie przed i po koncercie. Zamierzam pokazać jej warszawską Starówkę i zabrać ją do restauracji z tradycyjnym, polskim jedzeniem. Specjalnie przełożyłem swoje zawodowe plany, by móc przylecieć i zadbać o nią tu na miejscu. Nie mogę się doczekać - zdradził w rozmowie z "Faktem" podekscytowany mężczyzna.

Na warszawskiej starówce tylko jedna restauracja wyróżnią się tradycją i dopracowanym w każdym szczególe smaku. Nic więc dziwnego, że Magda Gessler przygotowała się na możliwą wizytę Jennifer Lopez w jaj priorytetowym lokalu "U Fukiera". To właśnie tam można zjeść treściwy rosół, pierogi, dużego schabowego i popisową kaczkę Magdy Gessler.

- Magda jest gotowa, by nakarmić Jennifer właśnie kaczką. Osobiście dopilnuje wszystkich szczegółów - mówi nasz informator.

Gdyby Jennifer postanowiła nie objadać się po występie, zawsze może skończyć rano do cukierni Magdy na kultową jagodziankę. Magda ma jej zamiar wysłać swoje słodkości do hotelu, w którym zatrzymała się J.Lo. Polskie smaki w wydaniu Magdy Gessler na pewno by jej nie zawiodły. Dzięki nim zapamięta Polskę na długo!