Magda Gessler oficjalnie przeprasza za opublikowanie kłamstw! Chodzi o jej byłego wspólnika

Magda Gessler opublikowała na swoim profilu oficjalne przeprosiny. Sprawa dotyczy informacji, jakie zamieściła w poście z grudnia 2018 r., jakoby jej wspólnik Wojciech Ziemski miał ją oszukać. Na profilu restauratorki można przeczytać:

"Przepraszam pana Wojciecha Ziemskiego za wypowiedzi zamieszczone we wpisach na portalu internetowym „Facebook” w dniach 6 i 7 grudnia 2018 r., zawierające nieprawdziwą informację, że zostałam przez niego oszukana, czym naruszyłam jego dobre imię. Oświadczam również, że twierdzenie to było sformułowane bez odpowiedniego sprawdzenia faktów i zobowiązuję się do powstrzymywania się od dalszego jego upowszechniania."

Sprawa jest naprawdę poważna, bo w tle są duże pieniądze. W 2018 r Magda Gessler przegrała proces z Ziemskim, który oskarżył ją o niezwrócenie przez restauratorkę zaciągniętych od niego pożyczek. W pierwszej instancji Ziemski przegrał, ale sąd drugiej instancji przychylił się do jego stanowiska i zasądził na rzecz ziemskiego 310 tys. zł. W późniejszych wypowiedziach na łamach prasy Magda Gessler twierdziła, że to ona jest poszkodowana w tej sprawie. Restauratorka argumentowała, że to Ziemski jest jej winien pieniądze i to znacznie większe niż ona jemu.

