Magda Gessler pląsa do "Dmuchawce, latawce, wiatr". Tego się nie da "odzobaczyć"!

Magda Gessler stała się niekwestionowaną królową polskich kucharek. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" jest znana z bezkompromisowych wystąpień, w których demoluje restauracje i stawia ich właścicieli do pionu. Nie wszyscy ją za to lubią, część uczestników show wręcz uważa, że Gessler nie szanuje ludzi i robi wszystko po to, aby mieć oglądalność.

Magda Gessler słodka jak miód

Ale jednak Magda Gessler zdobyła ogromne rzesze fanów. Poza kuchennym programem jest bowiem słodka, natchniona i w ogóle jak aniołek. Taką właśnie Madzię możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęć. Bo chyba wcześniej nie było Wam dane zobaczyć Gessler pląsającej do hitu zakochanych nastolatek?

Tym razem Magda Gessler na swoim profilu na Facebook-u opublikowała krótki filmik. Sama napisała, że pląsa razem z wnuczką i że piosenka Urszuli "Dmuchawce, latawce, wiatr" jest jej ulubioną. Madzia na filmie tańcuje w krótkiej, kwiecistej sukieneczce, machając obficie rękami. Jednak nic po naszych słowach - to trzeba na własne oczy zobaczyć!

- Nena pląsa razem ze mną do mojej ukochanej piosenki. Urszuli "latawce dmuchawce wiatr" #ninagesslerszelag - pochwaliła się Magda Gessler na Facebook-u towarzystwem wnuczki. Zachowaliśmy oryginalną pisownię posta.

Nena, córka Lary Gessler, obecnie ma 4 lata. Dziewczynka średnio była zainteresowana pląsami z babcią. Chwilkę pokręciła się do piosenki i szybko znudziła. Za to Magda Gessler była cała szczęśliwa i pewnie mogłaby tak tańcować do hitu Urszuli o "pierwszym razie" młodej dziewczyny jeszcze długo.

Kim jest Nena Gessler

Lara Gessler i Piotr czasem dzielą się z fanami istotnymi szczegółami z życia swojej rodziny. Córka Magdy Gessler na swoim profilu na Instagramie zdradziła, jakie imię wybrała dla córki i dlaczego. Słowo "nena" kojarzone jest z językiem hiszpańskim - oznacza słowo "dziewczynka". - Imię jest bardzo ciepłe, a do tego w taki sposób zwraca się w Hiszpanii do małych dziewczynek - mówiła Lara Gessler w magazynie "Viva!".

Jak widać na załączonych zdjęciach, towarzystwo wnuczki budzi także w Magdzie Gessler małą dziewczynkę. Oby najmłodsza Gesslerówna rosła zdrowo i słuchała też innych, bardziej przeznaczonych dla jej wieku piosenek.

