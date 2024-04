Magda Gessler ukrywała uszy pod burzą loków, aż do teraz. Odgarnęła włosy i zdradziła przykry sekret

Magda Gessler to znana i lubiana restauratorka, którą największą sławę w Polsce przyniósł program "Kuchenne rewolucje". Tym razem gwiazda zgodziła się wystąpić w innej produkcji stacji TVN - "Autentyczni". Odpowiadała w niej na pytania osób ze spektrum autyzmu, mówiąc między innymi o tym, ile waży lub czy ma prawdziwe włosy. Odmówiła udzielenia odpowiedzi jedynie na jedno pytanie - o to, co by zrobiła, gdyby dowiedziała się, że jest nieuleczalnie chora. A jakie informacje zgodziła się przekazać? Magda Gessler przyznała się do tego, że nosi doczepy, a jej włosy są zagęszczane, mimo że do tej pory zaparcie twierdziła, że jej burza loków jest naturalna. Wyznała też, że schudła 10 kilogramów i "nie czuje się gruba", a wręcz lekka jak piórko. Została również poproszona o odsłonięcie uszu, czego do tej pory zwykle nie robiła. Tym razem restauratorka odgarnęła włosy i wyjawiła przykry sekret dotyczący jej ucha. Okazało się, że to problem zdrowotny.

Magda Gessler została poproszona o odsłonięcie uszy w programie "Autentyczni" przez Adama, który ją malował. Wtedy restauratorka postanowiła ujawnić przykry sekret. Pokazała, w jakim stanie jest jej ucho, które ukrywała pod burzą loków. Kryje się za tym smutna historia z chorobą w tle.

- Zobacz, co się stało z moim uchem. To jest kwestia tego, że używałam kolczyków, które nie do końca były złote. A ja jestem uczulona na metal, na miedź i on [kolczyk - red.] po prostu wyszedł razem z uchem - wyznała Magda Gessler.

Występ restauratorki w programie spotkał się z pozytywnym odbiorem w sieci. Jak piszą internauci, Magda Gessler pokazała się od ciepłej strony i cierpliwie odpowiadała na praktycznie wszystkie, poza jednym, pytania uczestników.

