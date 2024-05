Magdalena Popławska o swoich problemach: "Otwarcie mówię, że jestem na lekach i chodzę do psychiatry"

Magdalena Popławska w najnowszym wywiadzie dla "Twojego Stylu" opowiedziała o zmaganiach z brakiem poczucia własnej wartości i jego skutkami.

"Na szczęście można poszukać sposobów, by z tego wyjść. (...) Doświadczyłam tego, że dzięki lekom i pracy nad sobą moje życie zmieniło jakość. Nie chodzi o to, że przestałam widzieć zło świata. Zdarza mi się płakać z powodu tego, jaki on jest. Ale łatwiej mi zaakceptować to, co trudne, niedoskonałe i nie czuć się winną" - stwierdziła w rozmowie.

W wywiadzie aktorka przyznała, że jest w terapii i pozwoliło jej to zrobić "porządek w sobie". Jak powiedziała, zdecydowała się na taki krok, nie po to, by skupiać się przeszłość, ale by zacząć w końcu z optymizmem patrzeć w przyszłość.

"Mam 44 lata i chcę nareszcie poczuć lekkość bytu. Chcę być łatwiejsza dla siebie, wyrozumiała" - opowiedziała w "Twoim Stylu".

Z kolei w wywiadzie dla "Vivy!" opowiedziała o terapii i przyjmowaniu leków.

"Otwarcie mówię, że jestem na lekach - bo jestem - i chodzę do psychiatry, bo chcę sobie pomóc" - powiedziała "Vivie!"

Aleksandra Popławska: "Jak muszę to się rozbieram"

Zobacz galerię poniżej!