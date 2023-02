i Autor: AKPA/Gałązka, Instagram/@majabohosiewicz

Nie popisała się...

Maja Bohosiewicz wrzuciła do sieci zdjęcie bezdomnego mężczyzny. Nazwała go ŻULEM!

Maja Bohosiewicz (33 l.) to aktorka, a od niedawna również prowadząca programu Netflixa "Love Never Lies Polska". Ostatnio gwiazda wybrała się wraz z mężem na romantyczny wypad do Paryża. Niestety, w stolicy Francji nie popisała się klasą. Nie dość, że wrzuciła do sieci zdjęcie mężczyzny w kryzysie bezdomności, to jeszcze nazwała go krzywdzącymi określeniami...